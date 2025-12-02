Suscríbete a
El 'Huevo de invierno' de Fabergé, vendido a un precio récord de 26 millones de euros en una subasta

Es uno de los 43 huevos imperiales elaborados por la casa de orfebrería rusa

Vendido por 3,7 millones de euros un broche de diamantes que perteneció a Napoleón

El 'Huevo de invierno' de Fabergé
El 'Huevo de invierno' de Fabergé AFP
Á. A.

Cuando el último zar, Nicolás II, encargó a la casa de orfebrería Fabergé un huevo para felicitar la Pascua de 1913 a su madre, la emperatriz viuda María Feodorovna, el emblemático joyero ruso creó una obra de arte en miniatura que pasaría a los ... anales de la historia por su delicadeza y su majestuosidad. La pieza, perteneciente a la colección imperial de los Romanov, se ha vendido este martes en Londres en una subasta de la casa Christie's por 26 millones de euros.

