La gran exposición que Versalles dedicará al Gran Delfín de Francia contará con importantes préstamos del Prado

El Museo del Prado participará en la exposición 'Le Grand Dauphin' (El Gran Delfín), organizada por el Palacio de Versalles del 14 de octubre al 15 de febrero de 2026, con el préstamo de un conjunto excepcional de piezas del Tesoro del Delfín y varios retratos de la familia Borbón. La muestra, de carácter monográfico, plantea redescubrir la figura de Luis de Francia, hijo de Luis XIV y padre de Felipe V, a través de su faceta como coleccionista y mecenas.

El Prado, que conserva la colección más relevante de su Tesoro, contribuye con este préstamo a contextualizar y dar a conocer una de las colecciones más singulares de Europa. La exposición recorrerá todas las facetas de la vida Luis, hijo de Luis XIV, y conocido tras su muerte como el Gran Delfín, con el préstamo de cuatro retratos: 'Luis de Francia, el Gran Delfín' de Jean Nocret, restaurado especialmente para la exposición y que representa al Delfín en su bautismo, junto a 'María Teresa de Francia', del mismo autor; y 'La reina María Teresa de Austria y el Gran Delfín de Francia' y 'Luis de Francia, el Gran Delfín, padre de Felipe V', ambos de Charles y Henri Beaubrun. Estos retratos representan un capítulo esencial de la memoria dinástica de los Borbones y apenas tienen correspondencia en Francia, lo que confiere al préstamo un carácter especialmente significativo.

A la izquierda, bandeja oval de heliotropo con retícula octogonal. Taller de los Miseroni. Esmalte, heliotropo, oro, perlas, plata dorada y latón. A la derecha, vaso oriental de jade con pie de plata dorada. Taller de la Dinastía Ching. Plata dorada y jade nefrita Museo del Prado

Además, el Prado prestará un conjunto de piezas del Tesoro del Delfín, entre ellas el vaso oriental de jade con pie de plata dorada (siglo XVII), la bandeja oval de heliotropo con retícula octogonal y el jarro de pico de heliotropo del taller de los Miseroni, junto a varios estuches originales que se conservan únicamente en esta institución y constituyen un ejemplo único en el mundo. Estas obras reflejan el gusto refinado y el coleccionismo de lujo del Delfín, que reunió objetos únicos de cristal de roca, jade, lapislázuli y metales preciosos.