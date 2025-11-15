Suscríbete a
La fiscalía de Viena ordena la incautación del retrato de un príncipe africano pintado por Gustav Klimt

Autoridades húngaras afirman que la obra fue exportada de manera irregular. Fue una de las estrellas de la última edición de la feria Tefaf en Maastricht, donde se ofrecía por 15 millones de euros

El príncipe africano retratado por Klimt seduce en Maastricht

Detalle del retrato de un príncipe africano pintado por Klimt
Detalle del retrato de un príncipe africano pintado por Klimt ABC

ABC

Madrid

En 2021, una pareja de coleccionistas vieneses acudió a la galería W&K-Wienerroither & Kohlbacher de la capital austriaca y presentaron un cuadro mal enmarcado y muy sucio, con un sello de sucesión apenas visible, de Gustav Klimt. El experto en el ... artista Alfred Weidinger, autor del catálogo razonado publicado en 2007, identificó rápidamente el cuadro como la pintura perdida de un príncipe africano, importante representante de los Osu (Ga) de Ghana, que había estado buscando durante dos décadas. En su reverso aparecen elementos vegetales. Explica Weidinger que el retrato tiene un significado especial: «La composición y la ejecución pictórica apuntan a la tendencia de Klimt hacia elementos decorativos, que caracterizarían su obra posterior, y están directamente vinculados a sus innovadores retratos de los años siguientes. En cuanto a tiempo y estilo, se acerca al famoso retrato de Sonja Knips de 1898».

