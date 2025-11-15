La fiscalía de Viena ordena la incautación del retrato de un príncipe africano pintado por Gustav Klimt

En 2021, una pareja de coleccionistas vieneses acudió a la galería W&K-Wienerroither & Kohlbacher de la capital austriaca y presentaron un cuadro mal enmarcado y muy sucio, con un sello de sucesión apenas visible, de Gustav Klimt. El experto en el ... artista Alfred Weidinger, autor del catálogo razonado publicado en 2007, identificó rápidamente el cuadro como la pintura perdida de un príncipe africano, importante representante de los Osu (Ga) de Ghana, que había estado buscando durante dos décadas. En su reverso aparecen elementos vegetales. Explica Weidinger que el retrato tiene un significado especial: «La composición y la ejecución pictórica apuntan a la tendencia de Klimt hacia elementos decorativos, que caracterizarían su obra posterior, y están directamente vinculados a sus innovadores retratos de los años siguientes. En cuanto a tiempo y estilo, se acerca al famoso retrato de Sonja Knips de 1898».

En 1897, Gustav Klimt y su colega Franz Matsch probablemente se vieron afectados por la fiebre ashanti. Al igual que hasta 10.000 vieneses cada día, ambos peregrinaban al Prater para maravillarse con los llamados «aschanti» (en realidad, personas de la tribu osu o ga de Ghana) en uno de los populares 'Völkerschauen' (zoos humanos) de la época en el Tiergarten am Schüttel. Se trataba de exhibiciones de pueblos indígenas estigmatizados como 'salvajes' o 'exóticos' en zoológicos y parques de diversiones o en exposiciones mundiales y coloniales en Europa, Estados Unidos y Japón desde 1875 hasta la década de 1930. En el siglo XIX tuvieron mucho éxito.

Ambos pintores estaban particularmente interesados en el jefe de la tribu osu, el príncipe Guillermo Nii Nortey Dowuona. Klimt lo pintó de perfil, mientras que Franz Matsch lo retrató casi frontalmente. El retrato de Matsch, mucho más convencional, se encuentra actualmente en el Museo de Luxemburgo.

La pintura de Klimt permaneció en sus manos hasta que, tras su muerte, fue subastada en la sala S. Kende de Viena en mayo de 1923 como 'Retrato de un negro, de tres cuartos de perfil, mirando hacia la derecha, con un abrigo blanco sobre los hombros'. En 1928 se prestó para la exposición conmemorativa del artista en la Secesión vienesa. Era propiedad de Ernestine Klein. Ella y su marido, Felix, habían convertido el antiguo estudio de Klimt en el barrio vienés de Hietzing en una casa. El matrimonio tuvo que huir en 1938 debido a su origen judío. Sobrevivieron a la guerra en Mónaco. Sin embargo, sus obras de arte desaparecieron, incluido el retrato del príncipe africano.

Tras la restauración del cuadro e intensas negociaciones, finalmente se llegó a un acuerdo de restitución con los herederos de Ernestine y Felix Klein. La Oficina Federal de Monumentos aprobó su exportación. El retrato iba a presentarse en la edición de Tefaf de 2024, pero surgieron problemas legales que lo impidieron. Este año, en cambio, sí fue a la feria y fue la estrella de la galería W&K-Wienerroither & Kohlbacher. Su pecio era de 15 millones de euros.

La fiscalía de Vienaha ordenado la incautación del cuadro de Gustav Klimt a petición de las autoridades húngaras, quienes afirman que la obra fue exportada de manera irregular. Las autoridades húngaras sospechan que el propietario ocultó que la pintura era una obra de Klimt durante el trámite de la licencia de exportación, informó la emisora pública local ORF. La incautación añade un nuevo capítulo a la ya compleja historia del cuadro. El lienzo permaneció en Hungría durante aproximadamente cinco décadas. En mayo, el periódico húngaro 'HVG' informó que las autoridades húngaras podrían haber autorizado indebidamente la exportación del cuadro.

El cuadro había estado en Hungría desde 1938, adonde lo trajo la familia Klein, sus propietarios, que huían de los nazis. Sin embargo, no fue devuelto a la familia porque los propietarios húngaros no lo hicieron, pero esto no alteró la propiedad; los propietarios en Hungría solo eran custodios. El periódico austriaco 'Der Standard' afirmó a principios de este año que el Ministerio de Construcción y Transporte de Hungría autorizó erróneamente la exportación de la obra, alegando que no tenía un valor especial. Según el periódico, las pinturas que no pertenecen a su autor requieren autorización para la exportación si tienen más de 50 años y su valor supera el millón de florines húngaros, equivalente a unos 2.500 euros. Es posible que las autoridades no hayan detectado el sello que indicaba que la pintura procedía del legado de Gustav Klimt.

Zsófia Végvári, del laboratorio de Budapest, señaló en una entrada de blog sobre su trabajo en la pintura que el sello del patrimonio está presente, aunque no sea fácilmente visible, y que el nombre del artista aparece en el bastidor de madera; este último solo es visible bajo luz infrarroja, afirma.

'HVG' informó que la agencia húngara negó haber emitido un permiso de exportación. Sin embargo, 'Der Standard' afirma haber revisado un permiso emitido el 21 de julio de 2023 por la Oficina Federal de Monumentos de Austria, el cual fue proporcionado al periódico tanto por dicha oficina como por la galería.

Un portavoz de la galería Wienerroither y Kohlbacher afirmó que la pintura fue inspeccionada por las autoridades húngaras en 2023 y declarada segura. «Esto autorizó su exportación», indicó en un correo electrónico. Una copia escaneada de la confirmación oficial de Hungría, a la que tuvo acceso Artnet News, señala que «no se requiere licencia de exportación». Ahora le corresponde a Hungría demostrar que el cuadro fue sacado ilegalmente del país. En ese caso, la pintura debe ser devuelta y, al ser una obra protegida, no puede salir del país.