Una estatua de Franco (sin Franco) para «pensar en la libertad» de los españoles

El artista Fernando Sánchez Castillo presenta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid 'Libre', obra que reinterpreta una estatua ecuestre del dictador dentro de los actos del proyecto 'España en libertad: 50 años' que ha impulsado el Gobierno

Fernando Sánchez Castillo: «Seguimos estando influidos por el espíritu del Barroco»

Fernando Sánchez Castillo, en su estudio de Madrid con una de las 25.000 figuras
Israel Viana

Madrid

Nada más entrar en el estudio madrileño que Fernando Sánchez Castillo (Madrid, 1970) comparte con su pareja, la también artista Cristina Lucas, nos topamos con un montón de cajas apiladas y embaladas llegadas este mismo sábado desde México. «Aquí están, solo hemos abierto una», ... comenta. Contienen las 25.000 reproducciones de pequeño formato que el creador ha realizado de una estatua ecuestre de Franco que estuvo hasta hace no mucho en las calles de Madrid, Santander o Valencia.

