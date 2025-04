Enrique Lacalle: «Barcelona y Madrid deben cooperar culturalmente»

Enrique Lacalle con el alcalde Jaume Collboni en la inauguración de By Invitation

Enrique Lacalle se define como un hombre de acción. Cuando tiene una idea no deja que se marchite en la melancolía de lo que pudo haber sido: busca los recursos y complicidades para hacerla realidad. En 2020 el actual presidente del Círculo Ecuestre impulsó 'By Invitation' con la intención de convertir los salones modernistas del palacio Pérez Samanillo en un 'showroom' del arte moderno y contemporáneo.

Cuatro años después 'By Invitation' es un referente de la agenda cultural barcelonesa con la participación de un millar de artistas: «Año tras año, el Círculo Ecuestre ha logrado reunir un extenso cartel al llenar todo su espacio de obras de grandes artistas y galerías. Esta feria responde a la demanda cultural de Barcelona de este tipo de encuentros, en una ubicación única e irrepetible», subraya Lacalle.

Las galerías Alcolea, Baró, Taché, Carlos Teixidó, David Cervelló, Dolors Junyent, Fernando Pinós, Marc Calzada, Marc Domènech , Max estrella, Enciclopèdia Art, Petritxol, Centre d'Art Contemporàni, Senda, LAB36 y Piramidón ponen a la venta las creaciones de sus artistas hasta el próximo domingo 17 de diciembre.

Lacalle nos acompaña por un espacio expositivo donde el mobiliario modernista armoniza con estéticas contemporáneas. Carles Taché acomoda los cuadros de Arroyo, Saura, Hernández Pijuán en sillas en torno a una mesa: «Es como si fuera una cena de Navidad», apunta. En las galerías Fernando Pinós o Dolors Junyent predomina el arte de la primera mitad de siglo XX: Miró, Casas, Nonell... En la Baró llaman la atención las obras de José María Sicilia inspiradas en los goles de Messi o Maradona y el original tratamiento de telas antiguas por el monje Sidival Fila.

Entre las novedades de esta cuarta edición, la concesión de la medalla 'By Invitation' al empresario y mecenas Antoni Vila-Casas a título póstumo y la incorporación del arte digital al espacio expositivo. En el apartado 'Art Digital by OFF', que dirige Pep Salazar, se exhiben en pantallas de alta resolución cedidas por Bang & Olufsen las creaciones de Sixnfive, Birgit Palma, Refik Anadol, Baugasm, Vasava, PJ Richardson, Mireia Ruiz y Diatomic: «Exponer arte digital con el mismo respeto que con obras de arte moderno y contemporáneo posiciona a esta feria artística en lo alto del panorama cultural y la consolida como enclave atento a las últimas tendencias artísticas», observa Lacalle.

En paralelo a la exposición y adquisición de obras, se desarrollan encuentros sobre el sector artístico como el coloquio sobre el Año Tàpies de la directora de su Fundación, Inma Prieto, el artista Daniel Andújar y el galerista Carlos Durán. Una mesa sobre arte comprometido con Javier Lumbreras, Nimfa Bisbe, Víctor Hormigos y Mercedes Basso. El debate de Teresa Ybarra y Lucía Tro sobre el arte como alternativa a la inversión; o la conversación, el viernes, del periodista cultural Sergio Vila-Sanjuán con Iris Brower, directora del Moco Museum acerca de las nuevas tendencias artísticas.

Lacalle no se conforma con las cotas de aceptación de 'By Invitation': a un año vista ya tiene cerrada la participación de galeristas madrileños: «Esta feria irá cada vez mejor. Barcelona y Madrid deben cooperar culturalmente. Hasta ahora la pujanza de la capital, además de contar con los mejores museos de España, el haber tenido un gobierno municipal y autonómico que facilitan las cosas».