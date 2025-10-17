Suscríbete a
El 'Ecce Homo' de Caravaggio regresará al Prado, al menos hasta abril de 2027

Tras nueve meses expuesto en el museo, se solicitó un permiso de exportación temporal para su exhibición primero en Roma y, hasta el próximo 2 de noviembre, en Nápoles

El 'Ecce Homo' de Caravaggio, durante su exhibición en el Prado Ernesto Agudo
El 'Ecce Homo' de Caravaggio, durante su exhibición en el Prado Ernesto Agudo

Natividad Pulido

Madrid

El 27 de mayo de 2024 el 'Ecce Homo' de Caravaggio, uno de los cuadros más mediáticos en las últimas décadas (recordemos que en 2021 iba a salir a subasta en la sala Ansorena de Madrid como una 'Coronación de espinas' del Círculo ... de Ribera y un precio de partida de 1.500 euros), era expuesto en el Prado. Quedó instalado en la sala 8A del edificio Villanueva, en solitario, en una especie de altar en el centro de la sala, a modo de capilla. La cartela rezaba así: «Caravaggio. 'Ecce Homo', óleo sobre lienzo. 1606-1609. Icon Trust». Icon Trust es la persona jurídica con la que el Prado firmó el contrato de depósito por nueve meses. Su dueño lo cedió de forma altruista y desinteresada. No cobró nada por ello.

Sobre el autor Natividad Pulido

Diplomada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada y Licenciada en Ciencias de la Información por la Complutense. Máster de Periodismo de ABC. Es jefa de Cultura de ABC.

