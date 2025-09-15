Suscríbete a
El día que un pesquero rescató del mar en Sicilia el 'Sátiro danzante'

Rarísimo ejemplo de la estatuaria antigua en bronce, expertos lo datan en el siglo IV a.C.

'Sátiro danzante'
'Sátiro danzante' Parque Arqueológico de Selinunte (Sicilia)

Marina Valcárcel

A 480 metros de profundidad, en aguas del Canal de Sicilia, el 'Sátiro danzante' descansó durante siglos entre la oscuridad y el silencio. Con probabilidad estuvo siempre tumbado boca abajo, con sus ojos de mármol blanco y brillante fijos en el cieno. Sólo Dios sabe ... en qué barco navegaba, adonde iba, si viajaba solo o formaba parte de otro grupo de esculturas y qué sucedió antes de precipitarse al fondo casi para siempre.

