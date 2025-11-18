Suscríbete a
ABC Cultural

Degas, los sombreros y las mujeres adictas al 'shopping'

El Thyssen presenta el estudio técnico de 'En la sombrerería', un bello y frágil pastel de Degas y una de las joyas de la colección moderna del museo

Dobles parejas: el as en la manga del Museo Thyssen

'En la sombrerería', de Degas (1882)
'En la sombrerería', de Degas (1882) Museo Thyssen-Bornemisza

Natividad Pulido

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Parapetado entre tanto tesoro por metro cuadrado en la colección permanente del Museo Thyssen (el 'Retrato de Giovanna Tornabuoni', de Guirlandaio; 'Santa Catalina de Alejandría', de Caravaggio; y 'Joven caballero en un paisaje', de Vittore Carpaccio, por citar solo tres ejemplos), está ... un precioso pastel de Degas, 'En la sombrerería' (75,5 por 85,5 centímetros, 1882), una de las joyas de la colección moderna del museo, que perteneció a Paul Durand-Ruel, el marchante del impresionismo. Con fama de misógino y conocido como 'el pintor de las bailarinas' (pintó unas 1.500 obras sobre este tema), Edgar Degas (1834-1917) también se centró en otras mujeres, como lavanderas, cantantes de music-hall y sombrereras. Sobre estas últimas hizo 27 pinturas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app