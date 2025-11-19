Suscríbete a
Christie's suspende la subasta en París de 'La Pascaline', la primera calculadora del mundo

La casa responsable de la venta esperaba que la pieza alcanzase un valor entre los dos y los tres millones de euros

Klimt se dispara y el retrete de oro decepciona en la gran subasta de Sotheby's en Nueva York

'La Pascaline', la primera calculadora del mundo
'La Pascaline', la primera calculadora del mundo AFP

«La imaginación decide casi todo», afirmaba el científico francés Blaise Pascal, mundialmente conocido, entre otras hazañas, por dar nombre a una unidad de presión. Quizá esta mentalidad fue lo que le permitió consagrarse en los anales de la historia como matemático, físico, filósofo ... y teólogo católico y lo llevó a fabricar la primera calculadora del mundo. Precisamente este objeto iba a sacarse a la venta este miércoles en París, hasta que un tribunal francés suspendió la autorización de exportación.

