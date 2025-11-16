Suscríbete a
La boda de la hija de Velázquez: estupro, 'secuestro', embargo de bienes y excomunión

Hallan en el Archivo Histórico Diocesano de Madrid el expediente matrimonial inédito de Juan Bautista Martínez del Mazo y Francisca Velázquez, que incluye un complejo pleito eclesiástico. Una historia de secretos, engaños y traiciones

Velázquez, en busca de la gran belleza

Portada y recto del primer folio del expediente matrimonial de Juan Bautista Martínez del Mazo y Francisca Velázquez
Portada y recto del primer folio del expediente matrimonial de Juan Bautista Martínez del Mazo y Francisca Velázquez © Archivo Histórico Diocesano de Madrid / Arzobispado de Madrid. Reservados todos los derechos de reproducción de todo o parte de los contenidos de esta obra

Natividad Pulido

Madrid

Ya está tardando Netflix en comprar los derechos para hacer una serie sobre esta historia de novela, a la que no le falta un perejil para ser un éxito asegurado. Si en el Barroco hubiera habido un 'Hola!', sería, qué duda cabe, tema ... de portada. Siglo XVII. Sevilla y Madrid. Los protagonistas, tres de los mejores artistas españoles: Diego Velázquez, pintor de Corte de Felipe IV; Juan Bautista Martínez del Mazo, su discípulo predilecto y más aventajado, y Francisco Pacheco, su suegro. Argumento: Velázquez y su esposa, Juana, se enteran por una criada de que su hija Francisca, de 14 años, había pasado dos noches con Martínez del Mazo, con quien pierde la inocencia, y se habían comprometido en secreto. Intentan por todos los medios que ese enlace no tenga lugar y deciden enviar a la joven a Sevilla, bajo la protección de su abuelo. No hay ni rastro de ella. Martínez del Mazo acude a las autoridades eclesiásticas para que se cumpla el juramento matrimonial. Se inicia un pleito que duró varios meses.

