Suscríbete a
ABC Cultural

El Banco de España abrirá museo en 2030

La institución pone en marcha a partir del 4 de octubre un programa en el que habrá visitas gratuitas a su sede central en Madrid todos los días de la semana

Colección Banco de España: un tesoro que suma quilates al Paseo del Arte

El Salón de Cobradores ha sido remozado y luce espléndido
El Salón de Cobradores ha sido remozado y luce espléndido Guillermo Navarro

Natividad Pulido

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El edificio central del Banco de España, uno de los más señeros de Madrid, es en sí mismo una gran ciudad de 115.000 metros cuadrados. Situado en una de las esquinas de la Plaza de Cibeles, flanqueado por el Paseo del Prado y ... la calle de Alcalá, cuenta con no pocos atractivos. Esta joya arquitectónica, diseñada por Eduardo de Adaro y Severiano Sainz de la Lastra, que desde 1999 goza de protección como Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento histórico, atesora una importante colección artística (más de 4.000 obras; el 80%, de arte contemporáneo), otra de numismática y unos fondos bibliográficos con más de 16.000 volúmenes de los siglos XV al XIX. Además, un importante archivo con planos, documentos, fotos históricas... Sin embargo, el edificio y el legado que atesora no son muy conocidos por el público.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app