La artista nicaragüense Patricia Belli, premio Velázquez de artes plásticas

El jurado destaca «la repercusión de su obra en el contexto latinoamericano, específicamente en Centroamérica, y su compromiso con la educación en un contexto de fragilidad»

Prima de la poeta Gioconda Belli, recibirá los 100.000 euros con los que está dotado el galardón

Francesc Torres, premio Velázquez de Artes Plásticas 2024

Patricia Belli
Patricia Belli EFE

ABC

Madrid

La artista Patricia Belli (Nicaragua, 1964) ha sido galardonada con el premio Velázquez de artes plásticas, correspondiente al año 2025, a propuesta del jurado reunido hoy. El galardón está dotado con 100.000 euros. El jurado, presidido por Ángeles Albert, directora general ... de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, y formado por Francesc Torres, ganador del galardón el año pasado; Cyrille Larpenteur, Estrella de Diego; Manuel Borja-Villel, Luis Francisco Pérez Redondo, María José Magaña Clemente, Lara Almarcegui y Sol del Rosario Henaro Palomino, ha destacado «la repercusión de su obra en el contexto latinoamericano, específicamente en Centroamérica, y su compromiso con la educación en un contexto de fragilidad». Asimismo, considera que «su trabajo sobre la memoria de cuerpos vulnerables, la cicatriz que deja el miedo y la vergüenza, así como su activismo cultural, son referencia en diversas generaciones de artistas».

