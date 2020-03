Las visionarias ilustraciones escultóricas de Alfonso Berridi El Círculo de Bellas Artes de Madrid ofrece una visita virtual de la exposición de este artista, que colaboró con ABC

Casualidades de la vida, una multitud anónima silenciosa, encerrada en sí misma en una ciudad silenciosa, ideada hace años por el artista Alfonso Berridi (San Sebastián, 1958-Madrid, 2013), es una visionaria metáfora de lo que hoy está ocurriendo: incomunicación y aislamiento. Ciudades y multitudes silenciosas... hasta las ocho de cada tarde, cuando los aplausos interrumpen el silencio por unos minutos en las calles de todos los pueblos y ciudades del país.

El pasado día 26 debía inaugurarse en la Sala Minerva del Círculo de Bellas Artes de Madrid la exposición «Alfonso Berridi. ¿Qué hacen y quiénes hacen?», pero el dichoso virus lo ha impedido. En realidad, no del todo. La muestra se inauguró virtualmente y puede visitarse online en la web de la institución (www.circulobellasartes.com). Su director, Valerio Rocco, advierte en el vídeo inaugural que «el arte y la cultura pueden ayudar a soportar el confinamiento en cada uno de los hogares». Y esta exposición es una excelente propuesta.

Alfonso Berridi - ABC

Pilar López, viuda del artista y comisaria de la muestra, explica en otro vídeo el trabajo de Berridi, quien decía que, con sus esculturas, quería crear «espacios de incertidumbre y murmullo». El título está tomado de una instalación que realizó en 2010 y que él mismo bautizó así. Un trabajo que supuso un giro figurativo en su carrera. Y es que, dicen, «fue la ilustración la que le llevó a dar importancia al dibujo figurativo, que, a partir de ese momento, pasó a ocupar un lugar cada vez más relevante en su producción escultórica». Se exhiben en las salas «virtuales» de la exposición dos tipos de esculturas: grupos de figuras recortadas y pintadas sobre planchas de plomo y un grupo de espirales de cartón corrugado, donde también hay grupos de figuras, pero silueteados sobre cartón y pintados con tinta. En ambas series, explica la comisaria, «los personajes realizan acciones enigmáticas».

Antihéroes

Pilar López destaca el fuerte compromiso con el arte que siempre tuvo Alfonso Berridi, aunque añade que «era un artista que en ocasiones no quería ser un artista»: «Le interesaban la rapidez de ejecución y la escultura fresca, pero no una excesiva perfección formal ni técnica, aunque su proceso de elaboración era muy minucioso. Tampoco buscaba la nobleza ni perdurabilidad de los materiales». Los que usó eran modestos, humildes, descartados, de derribo... Como el plomo y el cartón. «Las figuras de plomo son prácticamente ilustraciones escultóricas», advierte la comisaria, quien recuerda que Berridi «tenía cierta predilección por el hombre de hojalata de “El Mago de Oz”, que se siente triste porque no puede conseguir el esplendor humano». Las figuras de este artista, dice, «no son grandes héroes, sino personas sencillas, cuyas acciones no son trágicas, ni heroicas».

Alfonso Berridi tenía pasión por la restauración (se especializó en dorado y policromía), lo que le llevó de su San Sebastián natal a Madrid. Allí, a mediados de la década de 1980, comenzó su carrera artística y allí se estableció definitivamente hasta su prematura muerte en 2013. Colaboró como ilustrador en periódicos como ABC, «El Diario Vasco» o el «Ideal» de Granada.