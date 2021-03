Un Tintín erótico en el universo de Hopper enfada a los herederos de Hergé Los herederos del dibujante belga han demandado al artista francés Xavier Marabout

A los herederos de Hergé, el creador de Tintín, no les ha gustado que el aventurero se convierta en un conquistador; así le veía el artista bretón Xavier Marabout, autor de una serie de obras en las que colocaba a Tintín en los paisajes de Edward Hopper, en versiones con temperatura erótica.

Por eso han demandado al artista ante la Justicia francesa, según cuenta el diario británico ' The Guardian'. Aducen que no es divertido aprovecharse de la figura de Tintín situándolo en un universo erótico, especialmente cuando Hergé eligió no caricaturizar a las mujeres.

En su serie ' Hergé-Hopper' Xavier Marabout sitúa a Tintin dentro de los cuadros de Hopper, en varios de ellos junto a mujeres en actitud provocativa. En su página web, Marabout describe su trabajo como 'strip art', en el que «desnuda universos artísticos distantes para fusionarlos» en un estilo en el que la parodia está omnipresente.

Pero la empresa Moulinsart, que gestiona los derechos del personaje de Hergé, acusa a Marabout de reproducir el mundo de Tintin sin el debido consentimiento. «Aprovechar la reputación de un personaje para sumergirlo en un universo erótico no tiene nada que ver con el humor«, ha dicho un abogado de la empresa en un tribunal de Rennes, donde Moulinsart ha demandado por infracción, según cuenta 'The Guardian' citando a Ouest-France.

Hergé, agregó el abogado, había «explicado su decisión de no involucrar a las mujeres en su trabajo, porque descubrió que rara vez son elementos cómicos«. El artista belga apenas incluía personajes femeninos en los cómics de Tintín. En respuesta, el abogado de Marabout afirmó que las pinturas eran una parodia, y citó un »conflicto entre los derechos de autor y la libertad de expresión y creación«, preguntando: »¿Tiene un artista derecho a preguntarse sobre la vida sexual de Tintin?« y »¿qué pasa con la libertad artística?« El tribunal de Rennes se pronunciará en mayo.