«No he pasado un solo día sin quererte»: Las cartas más íntimas y personales de Van Gogh o Frida Kahlo, en el Museo Thyssen

Los dibujos de los artistas pueden llegar a ser más emocionantes incluso que sus pinturas, pues advertimos en ellos el trazo, el pulso, el nervio, sin pigmentos que los enmascaren. Aún más, desnudan su alma en cartas autógrafas que fueron pensadas para la intimidad, nunca ... para que vieran la luz pública. En ellas hacen confesiones a sus esposas y amigos, confidencias a sus colegas, les cuentan sus anhelos y frustraciones, sus proyectos y sueños...

Noticias relacionadas Johanna, la mujer que sacó a Van Gogh de la oscuridad

La coleccionista suiza Anne-Marie Springer atesora más de 2.000 cartas, desde el siglo XV hasta los años 70 del XX, reunidas en los últimos 27 años. Treinta y cuatro de ellas, seleccionadas por Clara Marcellán, se emparejan, hasta el 25 de septiembre , a una veintena de obras del Museo Thyssen , pintadas por artistas que son autores o destinatarios de las misivas. Se hallan dispersas por varios espacios de la pinacoteca. Springer comenzó a comprarlas cuando nació su hija en 1994: «Siempre me han fascinado por su variedad, la belleza de las caligrafías y la expresividad de la escritura».

Carta de Egon Schiele a Edith, 1915 COLECCIÓN ANNE-MARIE SPRINGER

La primera en la que se fijó en una subasta fue una carta de amor de Napoleón a su esposa, Josefina: «No he pasado un solo día sin quererte, ni una sola noche sin tenerte en mis brazos...» Aunque comenzó coleccionando cartas amorosas, se dio cuenta de que acaban pareciéndose todas: «¡Te quiero, ya no te quiero, devuélveme mi anillo...!» En los últimos años se ha interesado, especialmente, por las cartas de pintores . «En ellas encontramos la génesis de sus obras, sentimos las tripas del artista. Me impresiona la coherencia entre su arte y su pensamiento». Hay pintores, como Egon Schiele , en los que hay correspondencia entre su caligrafía y su estilo pictórico: letras apelmazadas en sus cartas, y viviendas abigarradas en su lienzo 'Casas junto al río. La ciudad vieja', junto al que se exhibe una misiva en una sala del museo.

Carta de Vincent van Gogh a Émile Bernard, 1888 COLECCIÓN ANNE-MARIE SPRINGER

En la exposición hay cartas románticas. Géricault escribe a Madame Trouillard: «¡Cuánto hubiera pagado yo entonces por una mirada de sus ojos bondadosos, y por la más leve caricia de su pequeña, blanca y suave mano!». Y apasionadas, como las de Frida Kahlo a Diego Rivera . Mantuvieron una relación tormentosa. Se exhiben tres (las únicas en español) y su certificado de matrimonio. En realidad son dos. Se casaron dos veces, en 1940 y 1949. «Yo te adoro con toda mi vida», «Niño de mis ojos y de mi sangre»... La mexicana no escondía la pasión por su orondo marido.

Van Gogh mantuvo una profusa correspondencia con su hermano Theo. Hay muy pocas cartas en manos privadas. En agosto de 1888 escribió a su colega Émile Bernard una reveladora misiva desde Arlés, expuesta en el Thyssen. En ella le comenta su intención de pintar unos girasoles para la Casa Amarilla : «Pienso decorar mi taller con media docena de cuadros de girasoles». Comenzó la serie dos días después. En una semana pintó cuatro lienzos. No logró venderlos en vida, pero hoy alcanzan precios astronómicos en el mercado.

Carta de Matisse a su esposa, Amélie, 1912 COLECCIÓN ANNE-MARIE SPRINGER

Matisse es el más representado, con seis cartas dirigidas a su esposa, Amélie, desde Marruecos. Algunas, con dibujos maravillosos. En ellas le cuenta desde asuntos banales domésticos hasta los paisajes que estaba pintando para sus grandes mecenas rusos, Iván Morózov y Serguéi Shchukin. Las cartas expuestas destilan más admiración que celos artísticos. Así, Delacroix le confiesa a su amigo Charles Soulier el amor que profesa a Rubens , «ese pintor furibundo. ¿No te parezco rejuvenecido? No son las aguas, sino Rubens, el que ha obrado el milagro». Pissarro se atreve a darle a Gauguin consejos artísticos. Sobre uno de sus cuadros, dice: «Aún le falta algo de vida. Los verdes no son bastante luminosos». Y escribe a su esposa Julie: «Te ruego que rompas mis cartas, porque no quiero que por azar o negligencia pueda leerlas algún intruso. Adiós, mujer mía querida». Parece que Julie no le hacía demasiado caso...

En 1894, Gauguin expresa al músico William Molard su deseo de volver por segunda vez a Tahití: «Trabajaré a diario para vender todas mis pertenencias. Cuando tenga el capital en mi bolsillo zarparé de nuevo para Oceanía». Cinco años después, ya en Tahití manda una mítica carta a André Fontainas por la crítica de su obra que publicó en 'Mercure de France': «Le diría a usted altivamente la frase de Mallarmé: '¡Un crítico! Un señor que se mete en lo que no es de su incumbencia'». Con la carta, le manda un retrato de Mallarmé con orejas de fauno y un cuervo.

Manet intenta animar a Monet tras la pérdida de su primera esposa, Camille: «Si es posible, vuelva a trabajar». Se ofrece incluso a ayudarle con la venta de sus obras. Parece que Monet era propenso al desánimo y la depresión. Le cuenta en una carta a su segunda esposa, Alice: «A ratos me exalto, pero luego, muchas veces, vuelvo a caer en ese horrible desaliento que ya conoces». Juan Gris se frustra por unos retratos que se le resisten: «El de la bailarina española no va por buen camino».

Carta de Gala a Paul Éluard , 1916 COLECCIÓN ANNE-MARIE SPRINGER

Hay misivas intrascendentes. Degas cita a una modelo, Marguerite, para que acuda al día siguiente a su estudio con un corpiño de satén. Y las hay escritas en el frente de guerra. Así, Max Pechstein cuenta en el 44 que no sabe cuándo podrá volver a trabajar y que algunas de sus obras han sido destruidas. Picabia escribe a Germaine desde un sanatorio suizo donde se recuperaba de su neurastenia y su adicción al opio. Y una frívola Gala le manda a su entonces esposo Paul Éluard , que se había alistado, una carta en la que dibuja el boceto de un vestido y hasta los retales de las telas que ha usado. «Solo me lo podré cuando estés aquí», le escribe. Gala lo abandonará por Dalí . Éluard destruyó casi toda su correspondencia con Gala.