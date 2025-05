Me acaban de dar la terrible noticia de la muerte de Luis Feito. Dura noticia para el mundo del arte, pero particularmente ahora para mí. Fuimos compañeros desde muy jóvenes, que compartimos grandes inquietudes estéticas y juntos estuvimos en la primera galería de Madrid, la ... galería Fernando Fe, que defendió desde el primer momento el arte abstracto. Los dos formamos parte de la creación, algo después, del Grupo El Paso y expusimos por primera vez en París en el mismo sitio, la galería Arnaud. Nuestra amistad fue siempre cercana y me viene a la memoria una carta mía a Luis comentando mi sorpresa por la aparición en el mercado de unos dibujos que estuvieron perdidos por muchos, muchos años y que hicimos juntos, al alimón, allá por el año 54 en París. Los dos también decidimos entrar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pensando en alguna labor a desarrollar en la institución, que no es tarea fácil.

Pero ahora me importa dejar constancia de la dimensión artística de Luis Feito, uno de los grandes artistas europeos. Nos ha dejado afortunadamente una rica y extensa obra pictórica, que nos permite entender y colocar a Feito en una destacada posición en el contexto internacional. La obra de Luis Feito es muy rica en propuestas estéticas y siempre con una dimensión telúrica de profunda sensibilidad y espiritualidad. Querido Luis, descansa en paz.

