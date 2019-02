La polémica obra que retrata a los independentistas como «presos políticos» vuelve a Madrid durante ARCO La instalación de Santiago Sierra, que tuvo que ser retirada hace un año de la feria, fue adquirida por el empresario Tatxo Benet, socio fundador de Mediapro junto a Jaume Roures. La obra está compuesta por una serie de 24 fotografías en las que aparecen, pixeladas, imágenes de Junqueras, Jordi Cuixart o los detenidos por las agresión en Alsasua

La polémica obra de Santigo Sierra «Los presos político en la España Contemporánea», que fue retirada la pasada edición de ARCO por la dirección de Ifema, regresa este año a ARCO en el programa Vip, en el espacio Zapadores Ciudad del Arte Museo, un nuevo centro en un antiguo cuartel militar en el madrileño barrio de Fuencarral.

La instalación, que se retiró hace un año del stand de la galerista Helga Alvear en ARCO, fue adquirida por el empresario Tatxo Benet, socio fundador de Mediapro junto a Jaume Roures, que ha querido que se exhibiera este año en este nuevo espacio que participa en ArcoVips.

En declaraciones a Europa Press, Sierra ha dicho que «muchas de las obras ni se llegan a ver, la censura se da muchas veces cuando uno presenta el proyecto. «Es una costumbre muy habitual, falta cultura democrática y de respeto a las opiniones de los demás y mucho miedo a asumir riesgos de las instituciones».

La obra, que se puede ver desde hoy y hasta el domingo, está compuesta por una serie de 24 fotografías en las que aparecen, pixeladas, imágenes del líder de ERC, Oriol Junqueras, de Jordi Sánchez o Jordi Cuixart, de los jóvenes detenidos por agresión a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra) o activistas del 15M.

«La última "santiagosierrada" es colgar en el estand de la galería Helga de Alvear en ARCO su particular galería de 24 retratos de los que él denomina «presos políticos». ¿Cómo no iba a colarse el «procés» en la feria? Una plataforma como ésta resulta impagable. Los 24 retratados aparecen con la cara pixelada, un número identificativo y un texto explicativo glosando sus «méritos». Están desde Jordi Sánchez y Oriol Junqueras, hasta miembros de la ilegalizada organización juvenil de la izquierda abertzale Segi, los dirigentes del diario «Egin», clausurado en 1998; o los titiriteros de «La bruja y Don Cristóbal». Para quien quiera colgar en el salón de su casa tan insigne galería de retratos, la serie, una pieza única, está a la venta por 80.000 euros, más iva, de nada.

¿Cómo se gestó la obra? «Santiago me dijo: “Voy a hacer una obra para ARCO”. Pensé: “¡A ver qué hace!” Cuando la vi no me lo podía creer: ahí estaba Junqueras. ¡Ay, Santi, qué estás haciendo! Pero es Santiago Sierra. Él no pregunta, lo hace. No hay nada que hacer. Imposible, intragable, lo que quieras, pero es conocido en todo el mundo y, para mí, es el mejor artista español. Aunque no vende nada. Nadie quiere sus obras encima del sofá de su salón. La pieza de los presidentes bocabajo me la tuve que quedar yo en mi colección. Y esta de los presos políticos lleva el mismo camino. No creo que nadie pague 80.000 euros por ella. Ni siquiera 10.000».

Sin embargo, como ya saben, la galerista se equivocó. Puesto que la obra finalmente fue retirada de ARCO y adquirida por el empresario Tatxo Benet, socio fundador de Mediapro junto a Jaume Roures.