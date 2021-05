Muere el gran coleccionista y filántropo Eli Broad, que moldeó el paisaje cultural de Los Ángeles Desempeñó un papel central en la construcción del Disney Concert Hall y el Museo de Arte Contemporáneo, antes de crear su propio museo en la ciudad. Su fortuna ronda los 6.000 millones de dólares

María Estévez Los Ángeles Actualizado: 02/05/2021 20:36h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Eli Broad, un multimillonario que se hizo a sí mismo, filántropo y coleccionista de arte, que construyó dos compañías y usó su riqueza para moldear el paisaje cultural de Los Ángeles, desempeñó un papel central en la construcción de instituciones como el Disney Concert Hall y el Museo de Arte Contemporáneo, antes de crear su propio museo en el corazón de la ciudad, ha fallecido a los 87 años tras una prolongada enfermedad en el Centro Médico Cedars-Sinai.

Con una fortuna estimada por Forbes en 6.000 millones de euros, este nativo de Nueva York hizo de California su hogar hace más de 50 años, donde acumuló su fortuna gracias a inversiones en la construcción de viviendas y venta de seguros antes de invertir su riqueza en una serie de ambiciosos proyectos que establecieron el florecimiento cultural de Los Ángeles. Su legado como filántropo y coleccionista de arte moderno lo convirtió en una figura internacional y, a menudo, controvertida dentro de la escena artística. A finales de la década de 1970, se convirtió en el presidente fundador del Museo de Arte Contemporáneo, rescatándolo de un escándalo financiero con una subvención de 30 millones de dólares.

En los 90, cuando el esfuerzo por construir el Disney Concert Hall se estaba desmoronando, se hizo cargo de una campaña de recaudación de fondos donando 135 millones para completar su construcción en 2003. Ese mismo año, prometió 50 millones al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles para construir el ala de arte contemporáneo que lleva su nombre. Broad financió el trabajo de importantes arquitectos, ganadores del premio Pritzker: el diseño de Meier para el Eli and Edythe Broad Art Center en UCLA, el Museo de Arte Contemporáneo Broad de Renzo Piano en el campus del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y para el Museo Broad eligió a Diller Scofidio + Renfro.

Nacido en Nueva York el 6 de junio de 1933, Broad creció en Detroit, donde su padre, Leon, un inmigrante lituano, trabajaba como pintor de casas. Su madre, Rita, era costurera y luego trabajó como contable para su esposo en las tiendas que montaron juntos. Se graduó con un título en contabilidad de la Universidad Estatal de Michigan en 1954, el mismo año en que se casó con Edythe 'Edye' Lawson. En 1956 nació su hijo Jeffrey, al que siguió, tres años más tarde, Gary. Se involucró en política, dirigiendo la primera campaña ganadora del demócrata Alan Cranston en California y dirigió el esfuerzo de llevar la Convención Nacional Demócrata de 2000 a Los Ángeles.

Mientras construía su empresa Kaufman & Broad, su esposa, Edythe, se sumergió en el mundo de las galerías de Los Ángeles, convirtiéndose en una gran coleccionista. Las huellas dactilares de Broad están por toda la ciudad: él personalmente reclutó al arquitecto Renzo Piano cuando decidió en el último minuto no regalar su colección al Broad Contemporary Art Museum para construir su propio museo. La apertura de Broad en Grand Avenue, hogar del MOCA, financiado por Broad al otro lado de la calle, y del Disney Concert Hall justo al lado, marcó la culminación de los esfuerzos de la pareja para transformar la calle en el vecindario Bunker Hill del centro de la ciudad, que es ahora un próspero corredor cultural. El impacto de la pareja en la cultura de la urbe también se siente en otros rincones, como el centro de artes escénicas de Santa Monica College, que ahora alberga el Eli and Edythe Broad Stage y el Edye Second Space, y fueron importantes contribuyentes a la Escuela de Artes y Arquitectura de UCLA.

Eli también puso en marcha el Museo de Arte Eli y Edythe Broad en la Universidad Estatal de Michigan, diseñado por la arquitecta Zaha Hadid. Fideicomisario vitalicio del MOCA, el LACMA y el Museo de Arte Moderno, Eli fue miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. Francia le otorgó el título de Caballero de la Orden de la Legión de Honor en 1994. Sus otros honores incluyen la Medalla Carnegie a la Filantropía en 2007 y el premio David Rockefeller del Museo de Arte Moderno en 2009. «Las civilizaciones no son recordadas por sus empresarios, sus banqueros o sus abogados -dijo Broad en una entrevista de 2011 con la CBS-. Son recordadas por las artes».