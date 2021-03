Fallece Vicente Rojo, el artista abstracto más importante de México Sobrino del general republicano Vicente Rojo Lluch, nació en Barcelona, pero se exilió en México en 1949

Borja Rama Corresponsal en Ciudad de México Actualizado: 18/03/2021 18:50h

José Ramón Cossío Díaz, exministro de la Suprema Corte en México de 2003 a 2018, y últimamente en el candelero por manifestar que el presidente López Obrador no comprendía el Estado de Derecho, lanzaba la triste noticia del que había sido su compañero de pupitre en el Colegio Nacional: el diseñador gráfico, escultor y pintor Vicente Rojo fallecía a los 89 años. El historiador y ensayista, Enrique Krauze se unía a las condolencias por el artista plástico mexicano, de origen español.

Fue en España donde realizó sus primeros trabajos sobre cerámica, pintura y escultura en 1946 dentro de la Escuela Elemental del Trabajo. Su camino prosiguió desde los 17 años en México por el inquiriente reclamo de su progenitor, uno de los múltiples exiliados políticos que optaron por el país azteca como residencia, y que no veía desde hacía diez años. Rojo, que destaca como personaje fundamental en la escena artística mexicana, comenzó con la pintura y el diseño, pero a partir de los 60 se introdujo en la escultura de pequeño formato consolidándose con grandes obras públicas.

Sólo unos días después del homenaje, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al cumplir el que fue su último año, el pintor encontraba el eterno descanso: «Supongo que a mi edad la muerte puede andar por ahí, pero no me preocupa. Cuando llegue, llegará». «Siempre he estado muy cerca del amor, muy necesitado del amor. Tengo absoluta seguridad de que todo el trabajo que haya podido hacer, que en cuanto a cantidad ha sido mucho, lo he podido hacer porque he estado siempre extraordinariamente bien acompañado», manifestó en su aniversario.

Entre sus numerosos reconocimientos destacan el Premio Nacional de Ciencias y Artes de 1991 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que le otorgó el Gobierno de España, así como el Doctorado Honoris Causa por la UNAM. En el último homenaje se hizo hincapié en su contribución al acervo artístico de la dependencia a través del programa Pago en Especie, del que fue promotor.

Numerosas exposiciones colectivas en la Universidad de Texas (Austin, 1978), en el Museo de Arte Moderno (México, 1981 y 1996), en la Biblioteca Nacional (Madrid, 1985), en el Klingspor Museum (Francfort, 1992) o en el Museo Nacional Reina Sofía (Madrid, 1997), entre otras, le avalan.

El característico artista abstracto mexicano que tiene en ‘Volcanes’, una sus series de esculturas más conocidas, expresó en sus instalaciones más recientes: «Quiero mostrar un conjunto de escenas íntimas, de instantes luminosos y de leves destellos con la intención de que mi obra pueda sentirse como un canto o un susurro».

Cabe destacar su trabajo editorial desde la década de los 50 que comenzó en la oficina de ediciones del Instituto Nacional de Bellas cuyo maestro fue Miguel Prieto. Fundó revistas como ‘Artes de México’, ‘Revista Bellas Artes’, el suplemento ‘México en la Cultura’, del que fue también director artístico, o 'Plural' (1971), la cual diseñó en colaboración con el artista argentino-japonés Kazuya Sakai.

También, el artista plástico conforma uno de las figuras más importantes en la literatura hispana como demuestra el haber creado una de las portadas míticas con ‘Cien años de soledad’ (Editorial Sudamericana, Argentina, 1967) de Gabriel García Márquez. Más de 700 portadas con la Editorial ERA, como fundador, y otras 200 aparte atestiguan su profesión como editor. Una de las colaboraciones más sublimes se produjo con ‘Jardín de niños’, en el que Vicente Rojo y José Emilio Pacheco evocan su infancia con un niño que se enfrenta a la horrorosa experiencia de crecer con sus principios íntegros y su amor intacto en medio de un mundo donde prevalece el odio en un poema poco optimista.

Ante un digno integrante de la Generación de la Ruptura, una de las más prolíficas de la historia del arte, numerosas personalidades como la ministra de Cultura en México, Alejandra Frausto Guerrero, o Marisol Schulz Manaut, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una de las mayores en español, se han unido al sentimiento de pérdida: «Extraordinario artista plástico, a quien el mundo de la edición tanto le debe», compartía por la triste noticia.

Vicente era sobrino del general homónimo Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor del Ejército Popular de la República durante la guerra civil española, conocido por su participación en la defensa de Madrid, que tuvo la desgraciada particularidad de ser la primera en la que se bombardeó objetivos civiles dentro de una ciudad. Autodefinido como católico, apostólico y romano se exilió en Francia, Argentina y Bolivia hasta que regresó a España donde fue juzgado por «auxilio a la rebelión», perdió su empleo como militar, y siempre ejerció como profesor e integrante de una familia que sufrió el exilio.