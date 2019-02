Un misterioso cuadro se dispara en subasta en Madrid de 5.000 a un millón de euros

«Sí, sí, el ángel es muy Procaccini», afirma entusiasmado el historiador del arte Joan Bosch al contemplar el « Retrato de dama de un poco más de medio cuerpo con Cupido» que ayer dio la campanada en la subasta de Abalarte en Madrid. La sala ofreció este óleo sobre lienzo como del Círculo de los Gandolfi (escuela italiana, principios del siglo XVIII) por un precio de salida de 5.000 euros, una auténtica ganga a ojos de los coleccionistas que se percataron del error. Cinco compradores al teléfono y otros cuatro en la sala se disputaron el cuadro en una larga puja que disparó su precio hasta el millón de euros, según informa Daniel Díaz en la revista Ars Magazine.

Se adjudicó a uno de los coleccionistas que pujaban por teléfono, entre el estupor de los presentes, que se preguntaban de qué autor sería este misterioso retrato. En Twitter se hablaba de los Carracci o de Bernardo Strozzi y saltaba por primera vez el nombre en el que ahora coinciden varios expertos, el de Giulio Cesare Procaccini(Bolonia, 1574-Milán, 1625).

Junto a su hermano Camillo (1561-1629), fue uno de los pintores más importantes de Milán a comienzos del siglo XVII, cuando Lombardía estaba bajo el control español. Así lo destaca Odette D'Albo en su estudio sobre « Camillo y Giulio Cesare Procaccini al servicio de los gobernantes españoles en Milán» (2017).

Uno de estos gobernantes españoles en Milán, don Pedro de Toledo, quinto marqués de Villafranca, llegó a poseer en torno a medio centenar de obras de los hermanos Procaccini, según la investigación del profesor de la Universidad de Gerona Joan Bosch. Para este conocedor de la obra de Procaccini, que durante un tiempo siguió con interés el mercado del arte para informar a una parroquia italiana del valor de un cuadro que conservan del artista, «la línea de plantearse que pueda ser un Procaccini es acertada».

Bosch distingue la mano de este «pintor magnífico» con más claridad en el Cupido que en la figura femenina que le resulta «más extraña» porque «parece un retrato, aunque sea idealizado. Parece corresponder a un personaje real y que yo recuerde, Procaccini no tiene muchos retratos».

«Es una temática muy original», añade mientras alude a una próxima monografía sobre la obra completa de Procaccini que prepara el historiador Hugh Brigstocke. «Estará bien saber si incluye o no este cuadro», comenta.

De confirmarse la atribución del «Retrato de dama de poco más de medio cuerpo con Cupido», sería un nuevo récord mundial para el artista, destaca Daniel Díaz. En «Ars Magazine» recuerda que el precio más alto obtenido hasta ahora lo alcanzó un «Prendimiento de Cristo» firmado con las iniciales G.C.P. que fue vendido por 982.080 euros en la sala de Sotheby's en Nueva York en 2007 (volvió al mercado dos años después, pero en esa ocasión se remató por 746.877 euros). En el mismo año de 2007 se vendieron en la sala de Christie's en Londres los «Desposorios místicos de Santa Catalina» por un precio similar, 776.306 euros.

Su desconocido comprador, cuya identidad preserva la casa de subastas al igual que otras informaciones sobre esta subasta, pagará en total 1.221.000 euros al sumarse al precio de remate un 21% entre tasas y comisiones. Muy lejos de los discretos 5.000 euros de los que partía.

