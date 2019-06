Miguel Falomir, director del Prado, nuevo académico de Bellas Artes El historiador del Arte dirige la pinacoteca desde marzo de 2017 tras la marcha de Miguel Zugaza. El nombramiento ha sido una propuesta de Antonio Bonet Correa, Juan Bordes y José Luis García del Busto

Miguel Falomir (Valencia, 1966), director del Museo Nacional del Prado, ha sido nombrado nuevo miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a propuesta de Antonio Bonet Correa, Juan Bordes y José Luis García del Busto.

Falomir, que lleva al frente del Prado desde 2017, se licenció en Historia del Arte en 1989 por la Universidad de Valencia, obteniendo premio extraordinario. Desde 1990 hasta 1993 fue becario FPI del Ministerio de Educación y Ciencia en el Consejo Superior de Investigaciones Cien­tíficas.

En 1993 se doctora en Historia del Arte por la Universidad de Va­lencia. Entre 1994 y 1995 disfruta de una beca Fulbright posdoctoral en el Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York. Asimismo es profesor titular en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia y en 1997 es nombrado Jefe del Departamento de Pintura Italiana y Francesa (hasta 1700) del Museo Nacional del Prado.

Entre 2008 y 2010 ha sido Andrew Mellon Professor en el Center for Advanced Study in the Visual Arts de la National Gallery of Art de Washington. En el año 2015 es nombrado director adjunto de Conservación e Investigación del Museo Nacional del Prado, cargo que ostentó hasta su nombramiento como director del mismo el 17 de marzo de 2017.

Es miembro del Comitato Scientifico de la Fondazione Tiziano en Pieve di Cadore (Italia) y ha sido profesor invitado en las universidades de Údine en Italia y UCLA en Estados Unidos.