Michael Schmidt: cartografía histórica y sentimental de Berlín

El Museo Reina Sofía inaugura su temporada de exposiciones temporales con la primera retrospectiva del fotógrafo alemán Michael Schmidt (Berlín, 1945-2014) desde su muerte. Poco conocido en nuestro país, es uno de los artistas más influyentes de la fotografía alemana ... de posguerra . Organizada por la pinacoteca española en colaboración con la Fundation for Photography-Media Art-Archivo Michael Schmidt, podrá visitarse hasta el 28 de febrero de 2022. El recorrido –interminable, reúne 350 imágenes– abarca cinco décadas de trabajo, con la presencia de sus principales series (retratos, paisajes, naturalezas muertas...), publicaciones y material de archivo. Es la muestra más ambiciosa que se le ha dedicado hasta la fecha, que permite apreciar la evolución de su fotografía: se va alejando del fotoperiodismo hacia una fotografía más documental, sociológica y topográfica. Su estilo cambia, se torna más subjetivo y oscuro.

Michael Schmidt. 'Tregua'. Sin título. 1985-1987 Fundation for Photography-Media Art-Archivo Michael Schmidt

Imposible entender el trabajo de este fotógrafo sin conocer la historia de la capital alemana, íntimamente relacionada con su producción. Aunque nació en Berlín Oriental finalizada la II Guerra Mundial, trabajó como policía en Berlín occidental durante nueve años . Fotógrafo autodidacta , frecuentó clubes 'amateurs'. Años antes de fundar un taller de fotografía, recibió el encargo de documentar los planes urbanísticos de Berlín. Así, dedicó una serie a su barrio, Kreuzberg . Muchos inmigrantes del sur de Europa vivían allí. Después llegaron más series sobre otros barrios berlineses ( Wedding y Friedrichstadt , este último muy dañado en la II Guerra Mundial), además de la que dedicó al Senado de la ciudad. Mientras triunfaba en Alemania en los 80 y 90 la Escuela de Düsseldorf , con los Becher y discípulos como Thomas Struth y Andreas Gursky (dos de los fotógrafos contemporáneos más cotizados), Schmidt continuó retratando la ciudad de Berlín y sus gentes en otros proyectos como 'Waffenruhe' (Tregua) , de 1985-87, en un Berlín aún dividido por el Muro y que fue el que le dio fama internacional, o 'Ein-heit' (U-ni-dad) , 1996, sobre la reunificación alemana. Se vio en la primera exposición individual que el MoMA neoyorquino dedicaba a un fotógrafo alemán en varias décadas. En 2005 vio la luz un trabajo sobre Berlín hecho 25 años antes: 'Berlin nach 45' (Berlín tras el 45) .

Michael Schmidt. 'U-ni-dad'. Sin título. 1989-1994 Fundation for Photography-Media Art-Archivo Michael Schmidt

Schmidt dio por concluidos sus proyectos sobre esta ciudad, a los que había dedicado toda su carrera hasta entonces. Con una caravana, y en compañía de su mujer, puso rumbo a otros lugares de Alemania. Una aventura que dio como resultado el libro 'Irgendwo' (En algún lugar) . Tras series dedicadas a los jóvenes, sobre todo mujeres –a veces desnudas, con las marcas de la ropa sobre su piel–, en 2012 publica su último gran proyecto, 'Lebensmittel' (Alimentos) , una exhaustiva investigación sobre la industria alimentaria en Europa, en la que por primera vez el color se cuela en sus instantáneas. Para este proyecto hizo un trabajo de campo que le llevó de Alemania a Noruega, Holanda, Austria, Italia y España, visitando invernaderos, plantaciones... Le interesan asuntos como el transporte y el envasado de los alimentos. Nos advierte en sus imágenes de lo alejados que estamos de lo que comemos. Gracias a este trabajo tuvo un importante reconocimiento (el prix Pictet), que le fue entregado tres días antes de morir. Ya estaba en coma.

Michael Schmidt. 'Alimentos'. Sin título. 2006-2010 Fundation for Photography-Media Art-Archivo Michael Schmidt

Explica Manuel Borja-Villel, director del Reina Sofía , que las imágenes de Michael Schmidt «tienen un carácter histórico, pero también vital. Dominan los edificios vacíos, pero también los retratos. Hay en ellas proximidad y cercanía, complicidad entre fotógrafo y retratado. Lo importante en su trabajo son los grises , que domina a la perfección, y no el blanco y negro. Es un fotógrafo extraordinario, que refleja un momento vital».

Thomas Weski, comisario de la exposición , comenta que Michael Schmidt, a quien conoció y con quien trabajó, «llena un hueco en la fotografía alemana de posguerra. Pese a no ser muy conocido, tiene una gran influencia en las generaciones más jóvenes . Sus fotografías se hacen preguntas acerca de la inocencia y la culpabilidad, cómo cambia la interpretación de la Historia...». «La vida no es una fiesta», decía Michael Schmidt. Un fotógrafo que no ponía el dedo en la herida, prefería mostrarla .