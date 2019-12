Memoria viva del Prado El museo se regala en su bicentenario dos nuevos archivos documentales online: «Voces del Prado» y «El Prado efímero»

Natividad Pulido Madrid Actualizado: 04/12/2019 01:01h

Los actos de celebración del bicentenario del Museo del Prado van tocando a su fin. A la espera de que Jeremy Irons visite hoy la pinacoteca en la presentación del documental «Pintores y reyes del Prado», en el que ha participado el actor como guía de excepción (está dirigido por Valeria Parisi, con guion de Sabina Fedeli), ayer se presentaban dos nuevos archivos documentales online (microsites) con los que el Prado quiere preservar su memoria oral y gráfica y que están disponibles de manera gratuita para el público en la web del museo. El proyecto ha contado con la colaboración de Telefónica.

Por un lado, «Voces del Prado. Una historia oral», un proyecto que, según su responsable, Sonia Prior, es «un relato coral, una narración colectiva» a través de 60 entrevistas (de momento, solo se han editado 36) a algunos de los protagonistas relacionados de una manera u otra con la pinacoteca. Siempre en primera persona, la cronología de estos relatos abarca desde los años 40 hasta la actualidad. Entre ellos, aparecen ex directores del museo como Felipe Garín, José María Luzón, Francisco Calvo Serraller (ya fallecido), Fernando Checa y Miguel Zugaza; los que fueran subdirectores Manuela Mena y José Luis Díez; el actual presidente de su Patronato, Javier Solana; patronos como Philippe de Montebello y el arquitecto Rafael Moneo, artífice de la ampliación del edificio Jerónimos; el presidente de la Fundación Amigos del Prado, Carlos Zurita, duque de Soria; antiguos conservadores como PIlar Silva, así como restauradores, vigilantes de sala, personal de brigada, electricistas, carpinteros...

De izquierda a derecha, Rafael Fernández de Alarcón, Maria Luisa Cuenca, Javier Solana, Sonia Prior y Miguel Falomir, durante la presentación de los dos nuevos archivos documentales online del Prado - MUSEO DEL PRADO

Todos ellos son memoria viva del Prado y nos cuentan sus vivencias. Un sinfín de anécdotas, como cuando pedían referencias a los vecinos de quienes se incorporaban a trabajar al museo, o cómo en casa de la familia Macarrón se hacía al baño maría el barniz que se utilizaba en el museo. Javier Solana recuerda en su entrevista que un grupo de amigos se encerró en la sala de «Los Fusilamientos del 3 de mayo», de Goya, como protesta por los últimos fusilamientos del Gobierno de Franco. Antonio Macías, jefe de vigilancia nocturna, es capaz de reconocer las llaves solo por el tacto, mientras Rafael Alonso recuerda los algodones con los que John Brealey, del Metropolitan, limpió con mimo «Las Meninas».

No es un proyecto pionero, pues instituciones como el propio Met y el MoMA neoyorquinos, así como la National Gallery de Washington o el Victoria & Albert de Londres, ya han puesto en marcha antes propuestas similares de historias orales, aunque en el caso del Prado es la primera vez que se abre al público general y no se limita a los investigadores. A lo largo de 16 horas de escucha, se abordan infinidad de asuntos: el impacto del «Guernica» tras su llegada a España y su traslado al Reina Sofía; la ampliación de los Jerónimos o la ya citada restauración de «Las Meninas». La transmisión oral, en suma, como fuente de conocimiento para un museo bicentenario que muira al futuro. Como muy bien dice Sonia Prior, «es imposible imaginar si no se tiene memoria».

Cartel de la exposición celebrada en Ginebra en verano de 1939 con los tesoros del Prado que fueron evacuados a la ciudad suiza durante la Guerra Civil - MUSEO DEL PRADO

María Luisa Cuenca, jefa del Área de Biblioteca, Archivo y Documentación del Prado, es responsable del segundo proyecto documental puesto en marcha, «El Prado efímero». En él, se reúnen todo tipo de documentos efímeros (o de vida limitada) que han servido para difundir masivamente las colecciones del museo y que han sido editados por el propio museo o por otras instituciones: carteles, postales, folletos, entradas del museo, décimos de lotería, sellos, billetes de metro, invitaciones... No están, en cambio, aquellos impresos producidos con fines comerciales por organizaciones privadas. En total, 2.020 objetos digitales.

Entre los carteles, el más antiguo es el de la exposición «El arte en España», celebrada con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Destaca también el cartel de la exposición que tuvo lugar en Ginebra, entre junio y agosto de 1939, con los principales tesoros del Prado que fueron evacuados a la ciudad suiza durante la Guerra Civil. Otros carteles fueron utilizados como promoción turística de nuestro país. Una de las mejores maneras de hacer Marca España. El billete de entrada al museo más antiguo que se conserva es de 1871. También hay billetes de banco, calendarios, billetes de Metro, tarjetas telefónicas...