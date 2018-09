Las malas prácticas de Cultura: cambia a dedo el jurado de un premio Nacional Tres de los profesionales designados para fallar este año el galardón de Artes Plásticas son sustituidos sin motivo alguno y sin recibir ninguna explicación

Natividad Pulido

Seguir Madrid Actualizado: 13/09/2018 01:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Ángela de la Cruz, premio Nacional de Artes Plásticas

Hasta la fecha, las polémicas relacionadas con los premios Nacionales se habían centrado en los galardonados. En 2010, Santiago Sierra rechazaba el de Artes Plásticas, en una carta remitida a la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, «porque este premio instrumentaliza en beneficio del Estado el prestigio del premiado (...) El Estado son ustedes y sus amigos. No me cuenten entre ellos, pues yo soy un artista serio». En 2012 fue el escritor Javier Marías quien hacía lo propio con el de Narrativa. Al parecer, su intención es no aceptar nunca un premio institucional. Dos años más tarde, se sumaban a la rebelión Colita (renunció al de Fotografía porque «la situación de la cultura y la educación en España es de pena, vergüenza y dolor de corazón») y Jordi Savall (lamentaba no poder aceptar el Nacional de Música «sin traicionar mis principios y mis convicciones más íntimas»).

La polémica vuelve ahora a salpicar estos premios, que parecen gafados, esta vez incluso antes de que se falle el primero. En este caso la bomba le ha estallado de pleno al Ministerio de Cultura, responsable de otorgar los galardones, dotados con 30.000 euros. Según ha podido saber ABC, tres de los miembros del jurado designados para fallar el premio Nacional de Artes Plásticas (la comisaria Virginia Torrente, el crítico de arte Miguel Cereceda y el director del IVAM, José Miguel G. Cortés) han sido apartados de dicho jurado –y sustituidos por la comisaria y crítica de arte Estrella de Diego, el crítico de arte Javier Montes y el director del Macba Ferran Barenblit– después de haber recibido sus respectivas cartas, por parte de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, confirmando la invitación y remitiéndoles a la reunión del fallo del premio, que tendrá lugar el próximo día 19 en la sede de Cultura.

Esto ocurría a comienzos de verano, con el equipo de Mariano Rajoy en el Gobierno. Luis Lafuente era entonces director general de Bellas Artes. Miguel Cereceda recibió su carta el 28 de junio. Pero cúal fue su sorpresa cuando a mediados de agosto, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa y con Román Fernández-Baca como nuevo director general de Bellas Artes, el crítico recibió un mail informal, no oficial, de la subdirectora general de Promoción de las Bellas Artes, Begoña Torres, que, para colmo, estaba de baja por enfermedad.

Comunicación oficiosa

En él le comunicaba que, debido a los cambios en el Ministerio, se había decidido modificar las composiciones de los jurados de los premios Nacionales y que ya no contaban con él para el de Artes Plásticas este año. Aunque el «nombramiento» fue oficial, la «destitución» se hacía oficiosamente, por la puerta de atrás. La transparencia luce por su ausencia.

A Cereceda le sorprendió mucho la decisión ya que ser elegido miembro de un jurado «no es un cargo político, ni de gestión, ni de confianza; no está retribuido económicamente, ni es permanente. ¿Por qué me han quitado? Podría parecer que hay voluntad e intención de manipular el jurado y controlar los premios. Es una mala práctica y una grosería». No es, desde luego, políticamente correcta por parte de un Ministerio la injerencia en los jurados de sus premios, que se suponen imparciales e independientes. Y más cuando desde hace unos años impera en el mundo cultural el Código de Buenas Prácticas, que rige hasta el nombramiento de directores de museos nacionales. Es el caso del Reina Sofía.

Según establece la ley, el jurado de este premio debe estar constituido por el director general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural como presidente y la subdirectora general de Promoción de las Bellas Artes como vicepresidente, así como por los siguientes vocales: la persona premiada en la convocatoria anterior (en este caso, la artista Ángela de la Cruz, premiada en 2017), «cinco personalidades de reconocido prestigio en el ámbito del arte contemporáneo, designadas preferentemente a propuesta de las instituciones, academias, asociaciones profesionales, universidades y medios de comunicación de dicho ámbito, y una persona designada a propuesta de un centro o departamento académico dedicado a la investigación desde la perspectiva de género». Parece que lo de «preferentemente» ha caído en saco roto y la propuesta se ha hecho a dedo. Junto a Ángela de la Cruz, Estrella de Diego, Ferran Barenblit y Javier Montes, sí se mantienen como vocales Blanca de la Torre, Karin Ohlenschläger, Ángel Calvo y Rodrigo de la Fuente, consejero técnico de la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, con voz pero sin voto. Pero, ¿será el único jurado de este año en el que ha habido tal injerencia?

Reunión esta tarde

Miguel Cereceda está convocado esta tarde a una reunión en el Ministerio con Román Fernández-Baca. Si es para pedir disculpas o dar explicaciones, llega demasiado tarde. Quien no ha sido convocada a dicha reunión es Virginia Torrente, que prefiere no entrar en polémicas, aunque no oculta su disgusto con este asunto. También recibió en su día la invitación por parte del Ministerio y la «desinvitación» por parte de la subdirectora general de baja, en este caso vía telefónica. Tampoco está dispuesto a hablar el director del IVAM. A la llamada ayer por parte de ABC, la única respuesta que recibimos, vía whatsapp, fue: «Estamos en pleno montaje de una exposición que se inaugura esta semana y prefiero no hacer declaraciones sobre este tema».

Se impone la ley del silencio. La sombra de Cultura es muy alargada y no hay que cerrarse puertas. Quien no calla es el crítico de arte Fernando Castro Flórez. No entiende «un comportamiento tan desafortunado, a no ser que quieras darle el premio a alguien. Es una falta de tacto... y de gusto».