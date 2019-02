La «humillante» exposición en la que «Ivanka Trump» aspira el pan que le lanzan

Una nueva exposición de un museo de Washington ha causado cierta polémica sexista puesto que muestra a una modelo imitando a Ivanka Trump y empujando una aspiradora mientras recoje las migas de pan que le lanzan.

La obra es de Jennifer Rubell, y se llama «Ivanka aspirando», y estará en la galería Flashpoint de Washington hasta el 1 de febrero. En ella, se incita al público a lanzarle migas «a la alfombra y ver cómo Ivanka elegantemente aspira lo lanzado, sin perder jamás su sonrisa», informa «The Guardian»

El texto que acompaña la obra la describre como una «figura cuyo personaje público incorpora una cómicamente amplia variedad de identidades femeninas: hija, esposa, madre, hermana, modelo, mujer trabajadora, rubia».

Sin embargo, y como no podía ser de otra manera, a la familia y a ella misma la performance no les ha hecho ninguna gracia, argumentando que es un intento sexista de humillarla.

Donald Trump Jr dijo en Twitter: «Triste, pero no sorprendente ver a las "feministas" autodeclaradas lanzando ataques sexistas contra IvankaTrump. En su mundo enloquecido, el sexismo está bien si daña a sus enemigos políticos». La propia Ivanka tuiteó: «Las mujeres pueden elegir derribarse unas a otras o levantarnos unas a otras. Elijo este último».

Women can choose to knock each other down or build each other up. I choose the latter. https://t.co/MFri4xKhNI