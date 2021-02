Hauser & Wirth Menorca abre el 17 de julio de 2021 con una exposición inaugural de Mark Bradford Un proyecto de conservación de dos años ha culminado en un centro de arte que cuenta además con un recorrido escultórico exterior con obras de Louise Bourgeois, Eduardo Chillida, y Franz West, entre otros

Iwan Wirth, Manuela Wirth y Marc Payot, co-presidentes de Hauser & Wirth, anuncian el 17 de julio como fecha de apertura para el nuevo centro de arte de la galería en la Isla del Rey, situada en el puerto de Mahón, en Menorca. Hauser & Wirth Menorca inaugurará con una exposición de Mark Bradford que presentará una dinámica serie de esculturas y pinturas de nueva creación. Tras un proyecto de conservación de dos años, Hauser & Wirth ha reconvertido de forma respetuosa los edificios históricos existentes de la isla para que puedan acoger un centro de arte de 1.500 metros cuadrados.

Un recorrido exterior de esculturas contará con obras de Louise Bourgeois, Eduardo Chillida, y Franz West, entre otros. La exposición se acompañará con un programa educativo específico con charlas, talleres y proyecciones sobre arte contemporáneo para invitar tanto a la comunidad local como a visitantes de la isla.

Las medidas de sostenibilidad medioambiental del centro de arte incluyen protocolos de recolección de agua de lluvia, un sistema para reutilizar el agua para el riego del suelo, y climatización con un sistema de eficiencia energética para los edificios. Hauser & Wirth también colabora con la Fundación Hospital de la Isla del Rey, una organización local que ha encabezado la restauración actual del hospital y ha creado un museo que conmemora su historia.

La Isla del Rey alberga un antiguo hospital naval, en desuso como tal, y un conjunto de edificios abandonados del siglo XVIII, además de los restos arqueológicos de una basílica del siglo VI. El proyecto de conservación de Hauser & Wirth ha restaurado el edificio Langara para crear un espacio expositivo con ocho galerías, una tienda y el restaurante Cantina.

Lugar extraordinario

Manuela Wirth señala: «Iwan, Marc y yo misma estamos emocionados con la exposición de Mark Bradford para inaugurar Hauser & Wirth Menorca. Nuestro sueño es situar arte contemporáneo como el de Bradford en este contexto tan especial. La Isla del Rey es un lugar extraordinario, con una naturaleza salvaje, una luz y paisaje únicos, y una historia fascinante. Durante los últimos cinco años, hemos trabajado para crear un centro cultural en Menorca, y el entusiasmo que tanto la comunidad menorquina como nuestra familia de artistas nos han mostrado, nos ha alentado en todo momento. Estamos deseando dar la bienvenida a los primeros visitantes cuando podamos volver a viajar».

Mark Bradford comenta: «Durante el último año, parecía que vivíamos en Marte, enmascarados y disfrazados, a dos metros de distancia, en un terreno inmóvil. Pero debemos seguir moviéndonos, reconocer que la inestabilidad forma parte del curso de la historia. Estoy emocionado con poder compartir este nuevo conjunto de obra, y esperando con ganas terrenos más estables«.

Héctor Pons, alcalde de Mahón, recalca: «El centro de arte Hauser & Wirth tendrá un impacto muy positivo en la economía y es un ejemplo del modelo sostenible en el que creemos. En nombre de la ciudad de Mahón, estoy orgulloso de dar la bienvenida a un proyecto que conserva los edificios históricos y conecta de forma respetuosa con este lugar tan especial».

Proyecto de conservación

Hauser & Wirth Menorca ha sido restaurado por el arquitecto argentino, afincado en París, Luis Laplace, un colaborador habitual de la galería. El proyecto de conservación utiliza materiales constructivos tradicionales, como el techo de teja curva y el pavimento de terrazo hecho con piedra local, y la arquitectura interior presenta las vigas de madera originales restauradas. El paisajista Piet Oudolf, reconocido internacionalmente, ha diseñado los jardines alrededor del centro de arte incorporando especies nativas y plantas adecuadas al clima de Menorca. Laplace y Oudolf ya jugaron un papel fundamental en el desarrollo de Hauser & Wirth Somerset.

Un espacio en el centro de Mahón alberga las oficinas de Hauser & Wirth y se convertirá en un punto de información sobre el centro de arte. La directora de Hauser & Wirth Menorca es Mar Rescalvo, natural de Menorca, quien ha establecido colaboraciones locales con la Fundació Menorquina de l’Òpera, la Escola d’Art de Menorca, el Museu de Menorca, el Ateneu de Maó y el Festival Pedra Viva.

Luis Alejandre, presidente de la Fundación Hospital de la Isla del Rey, señala: «Con este proyecto, Hauser & Wirth han mostrado su compromiso con Menorca. Cuando visitamos Hauser & Wirth Somerset, vivimos de primera mano la integración del centro de arte en la comunidad. Nos inspira ver cómo su visión para un centro cultural en Menorca se hace realidad».

El proyecto en la Isla del Rey ha sido desarrollado de acuerdo con el modelo de Hauser & Wirth Somerset, en el suroeste de Inglaterra. El centro rural de arte se centra en la comunidad que lo rodea y conecta la pasión por el arte con la educación, el activismo social, la conservación y los productos de origen local. Abrió en julio de 2014 y desde entonces ha obtenido reconocimiento internacional y recibido más de 800,000 visitantes, incluyendo un centenar de escuelas e instituciones educativas cada año. La entrada a los centros de arte de Hauser & Wirth es gratuita, y todas las donaciones de admisión se destinan a organizaciones caritativas locales.

Mark Bradford

Mark Bradford (nacido en 1961 en Los Ángeles, donde vive y trabaja) es un artista contemporáneo reconocido por sus grandes pinturas abstractas creadas con papel. La obra de Bradford se caracteriza por la estratificación y por su complejidad formal, material y conceptual. Su obra explora las estructuras sociales y políticas que cosifican a comunidades marginadas y a poblaciones vulnerables. Igualmente esencial en la obra de Bradford es el compromiso social con comunidades que tienen acceso limitado a museos e instituciones culturales.

Bradford se graduó en Bellas Artes por el California Institute of the Arts (CalArts) en 1995 y recibió su máster en 1997. Desde entonces, ha expuesto amplia e internacionalmente y recibido numerosos premios. Exposiciones individuales recientes incluyen ‘End Papers’ en el Modern Art Museum of Fort Worth; ‘Cerberus’ en Hauser & Wirth, Londres; ‘Pickett’s Charge’ en el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington DC; y ‘Los Angeles’ en el Long Museum West Bund, Shanghai.