Grupos indígenas frenan una obra de Santiago Sierra por «repugnante, irrespetuosa y traumatizante» El polémico artista español pretendía sumergir la bandera británica en sangre donada por indígenas como una denuncia contra el colonialismo

Actualizado: 23/03/2021 20:29h

Un museo australiano ha cancelado los planes para mostrar una controvertida obra del artista español Santiago Sierra, que pretendía sumergir la bandera británica en sangre donada por indígenas. El festival de arte Dark Mofo, organizado por un museo de Hobart, Tasmania, retiró la obra, que pretendía ser una declaración «contra el colonialismo», después de que artistas indígenas de todo el país denunciaran la obra, junto con la Asociación Nacional de Artes Visuales y miembros de la comunidad artística australiana.

«La invitación a donar sangre a este proyecto es irrespetuosa e ignorante», escribió Cass Lynch, del pueblo aborigen Noongar, en la revista 'Overland'. «Pedir a los indígenas que donen sangre para empapar una bandera recrea, no critica las abominables condiciones de la colonización. Un artista colonizador que intenta producir arte con la sangre real de personas colonizadas es abusivo, colonizador y traumatizante. La idea esrepugnante y terrible y no debería haber sido considerada», escribió la escritora Claire G. Coleman, que pertenece al pueblo aborigen Noongar, en Twitter. «Por favor, no lo hagan», informa ArtNet.

Dark Mofo había anunciado la acción, titulada «Union Flag», durante el fin de semana al hacer una llamada a los pueblos indígenas para que donaran su sangre. A medida que aumentaban las airadas reacciones, la directora creativa de Dark Mofo, Leigh Carmichael, inicialmente intentó respaldar el trabajo, emitiendo una declaración en Facebook que decía que el festival había tenido conversaciones de antemano con los aborígenes de Tasmania y que «la autoexpresión es un derecho humano fundamental, y apoyamos a los artistas para hacer y presentar obras independientemente de su nacionalidad o antecedentes culturales».

Pero el personal de MONA, que opera por separado de Dark Mofo, también expresó su desaprobación por el trabajo, tanto en mensajes en Instagram como en una carta al fundador del museo, coleccionista de arte y jugador profesional David Walsh. Finalmente, los organizadores cancelaron la acción. «El daño que causará no vale la pena», escribió Carmichael en una publicación de Facebook. «Cometimos un error y asumimos toda la responsabilidad. El proyecto se cancelará. Pedimos disculpas a todos los indígenas».

A Santiago Sierra le gusta provocar controversia y polémica con sus trabajos, que incluyen tatuar a prostitutas adictas a la heroína o llenar una sinagoga alemana desconsagrada con monóxido de carbono y hacer que los visitantes caminen con máscaras de gas. «Union Flag» estaba concebido «como un reconocimiento del dolor y la destrucción que el colonialismo ha causado a los pueblos indígenas, devastando culturas y civilizaciones enteras», dijo Sierra en un comunicado.