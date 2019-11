Claudio Bravo Camus | Google rememora el nacimiento del pintor con un doodle

Hace exactamente 83 años Chile dio vida a uno de sus más exitosos artistas. Claudio Bravo Camus pasará al recuerdo como uno de los mejores pintores hiperrealistas contemporáneos. Una gran trayectoria que no ha dejado pasar Google, que ha querido rendirle homenaje con uno de sus característicos doodle.

Desde bien joven se empezó a labrar un nombre en el mundo del arte, pues con 17 años realizó su primera exposición en Santiago de Chile, en una famosa galería de Valparaíso. Este gran pintor, imitaba de niño obras de Vermeer, Fra Angelico y Baldovinetti. También se dejó ver por Madrid, donde en la década de los 60 se estableció como retratista y donde obtuvo un significativo reconocimiento. En el año 2000 donó al Museo del Prado diecinueve esculturas greco-romanas.

Bravo sentía predilección por Marruecos, donde estableció su residencia y donde finalmente falleció un 4 de junio de 2011.

Claudio Bravo in his Tangier studio, in 1990. Photography by Roland Beaufre. https://t.co/Do26XbHhBQ#ClaudioBravopic.twitter.com/Trjxw5BbbX