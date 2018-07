Van Gogh, el Greco y otros artistas que murieron en la pobreza Ocho de los grandes exponentes del arte pictórico en la historia fallecieron entre delirios y miseria

No es ningún secreto que el salario de un artista es muy bajo. Muchos de los grandes representantes de la historia del arte, ahora mundialmente famosos, pasaron sus últimos años sin apenas recibir un centavo.

Un estudio publicado por la revista «Creativity Research Journal» ha revelado que la química cerebral de los artistas se comporta de manera distinta. La dopamina, una sustancia que se relaciona con el sexo, las drogas y el juego, apenas se activa cuando saben que pueden obtener dinero. En cambio, y como contrapunto curioso del estudio, cuando saben que no van a poder tenerlo generan esta sustancia. Es decir: no se preocupan por tener dinero, pero cuando saben que no van a tenerlo se alteran.

Este podría ser el principal motivo por el cual artistas incomprendidos de todas las épocas y corrientes acabaron siendo pobres.

Entre ellos, los casos más curiosos, ya que ahora sus obras tienen un valor prácticamente incalculable, encontramos a a algunos de los nombres propios de la historia del arte: Van Gogh, Rembrandt, El Greco, Vermeer, Monet, Gauguin, Cézanne y Seurat.