Un español pinta el mural más grande de la historia de Nueva York Domingo Zapata ultima su obra más monumental: 3.000 metros cuadrados de vinilo para el edificio nº1 de Times Square

Alcaudete, un municipio de Jaén de poco más de diez mil habitantes, ya forma parte de la historia de Nueva York. Su nombre acaba de ser estampado en el mural más grande jamás hecho en la ciudad: tres mil metros cuadrados de récord que, para colmo, cuelgan del edificio nº1 de Times Square, celebérrimo por anunciar el año nuevo con su bola de cristal. Alcaudete –topónimo de difícil digestión para el paladar yanqui– comparte espacio con una menina, la tauromaquia, el vino (de Bodegas Emilio Moro), la guitarra española y el flamenco. El responsable de todo esto es Domingo Zapata (Palma, 1974), probablemente el artista español más querido en Hollywood, que nos atiende por teléfono justo antes de subirse a un andamio a 120 metros de altura para dar los últimos retoques a su obra más mayúscula (la rematará mañana).

«Nunca me había subido a estas alturas, pero ya me he acostumbrado», cuenta. Aunque después de haber escrito una canción en español para Michael Jackson y de que le hayan rebautizado como el «nuevo Andy Warhol», entre otros singulares hitos, uno tiene que hacer ciertos esfuerzos para seguir en la cresta de la ola… «El año pasado había hecho videoinstalaciones aquí, pero los propietarios querían algo diferente, algo artístico, porque van a renovar el edificio. Y me subí a este andamio porque estoy así de loco», continúa.

El mural trata de contar la historia de su vida, de su trayectoria, que cumple veinte años: desde Mallorca a Nueva York. «Ahí está mi infancia, mis recuerdos de Mallorca, homenajes al mundo taurino, al flamenco… Y también al arte pop, que ha influido mucho en mi trabajo», desgrana Zapata. ¿Diría que es un mural Marca España? «Claro, yo soy España, yo soy español. Y no voy a dejar de serlo nunca», asevera.

El mural cubre el edificio nº1 de Times Square - ABC

Ha querido el azar (o no) que su hito coincida con la vuelta de Rosalía a Times Square, para anunciar su participación en la gala de los MTV Video Music Awards del próximo lunes. «Ya más hispana no puede ser esta plaza», comenta entre risas. Pero no es solo una anécdota, sino que, en su opinión, es el signo de algo mucho más grande: «Parece que finalmente la cultura española está penetrando en todos los mercados. La música, el cine, las series... Aquí “La casa de papel” es una obsesión». Sin embargo, el mallorquín lamenta que este fenómeno no se replique en el arte. «¿Dónde está el arte? Creo que se le tiene que prestar más atención desde el punto de vista mediático: el arte es algo muy español. En España paras a alguien por la calle y le preguntas por tres artistas contemporáneos españoles y ni idea... Si lo haces con futbolistas, te dicen 50. Es un fracaso. Está muy bien hablar de todo, de fútbol, de gastronomía… Pero también de arte: hay que llevarlo cada vez más a la masa. Es fundamental, sobre todo en un país que está rodeado de arte», subraya.

El nombre del proyecto –«Life is a dream»– no hace referencia a Calderón, sino más bien a «la vida en general». «Este mural es una celebración de la vida», sentencia. Y está en el lugar perfecto para celebrarla, claro: «Times Square es una plaza mítica para todos. Hay una cosa muy importante. Cuando baja la bola en Nochevieja, la tradición es darte un beso con alguien. Y esa tradición se replica en el mundo entero. Imagínese cuántos besos y amor se reparten en esta plaza. Es algo mágico, algo bonito».

Aunque Zapata podrá presumir durante un año de su mural, ya se ha marcado su próximo objetivo, no menos modesto que este. «El récord Guinness para un mural es de seis mil metros cuadrados. Tengo que buscar un edificio para hacer eso», afirma entre risas. Antes de despedirse, el artista revela el gran misterio de su más grande obra: ¿Por qué pone Alcaudete? «Es el pueblo de mis padres. Me van a poner una calle allí, la de mi abuela, que a partir del 12 de septiembre será Calle del pintor Domingo Zapata», presume.