Desaparece el mural sobre el Brexit de Banksy

Tras dos años desde su creación, el crítico mural de Banksy con la salida del Reino Unido de la Unión Europea desapareció, literalmente, de la noche a la mañana, tal y como informaron residentes de la zona. La pintura, realizada en la ciudad británica de Dover, amaneció con andamios por toda la fachada y repleta de pintura blanca, aunque se desconoce si ha sido eliminada o arrancada para su venta por la familia propietaria, los Godden.

Amongst the last photos I took of Dover’s #banksy. We were thrilled when this appeared on the 7/5/17; today Dover is sad and confused. Perhaps #banksy had a part to play? Perhaps not. Whatever, we are diminished without it. #banksydover#streetart#eu#destinationdover#graffitipic.twitter.com/jCyAj51uug