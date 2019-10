Denuncian problemas de seguridad en el Museo Reina Sofía Según Comisiones Obreras, «tanto los visitantes como la propia colección de obras de arte corren un riesgo elevado ante un eventual accidente» por la falta de personal El museo contesta que «ni visitantes ni obras de arte han corrido riesgo alguno, ya que siempre se ha contado con el personal necesario para actuar ante cualquier eventualidad»

La Sección Estatal de CCOO en el Ministerio de Cultura y Deporte ha enviado un comunicado en el que «muestra su preocupación por los problemas de seguridad detectados en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía». Según explica dicho comunicado, «a través de informaciones del propio personal del museo, Comisiones Obreras ha conocido que el museo está abriendo al público sus salas sin contar con el personal necesario para hacerlo con las adecuadas garantías. Por ello, tanto los visitantes como la propia colección de obras de arte corren un riesgo elevado ante un eventual accidente. Durante los primeros días de octubre se ha llegado a abrir todas las salas con hasta 16 vigilantes menos de lo que establecen los planes de seguridad, lo que impediría una evacuación en caso de emergencia y resulta imposible asegurar la vigilancia de las piezas de la colección».

Recuerdan en el comunicado «el reciente desalojo que fue necesario realizar en el Museo Arqueológico Nacional a causa de las emanaciones de gases tóxicos procedentes de productos químicos de unas obras de mantenimiento. Pero esta situación parece no preocupar en absoluto a quienes dirigen el MNCARS puesto que es una situación conocida por ellos desde hace tiempo y no se conoce que se hayan tomado medidas para atajarla». Por ello, exige al Ministerio que «tome cartas en el asunto y ponga en marcha las medidas oportunas que permitan cumplir con los planes de emergencia y de seguridad del MNCARS y que se asegure de que la solución no es un parche sino la resolución de unos problemas denunciados por el personal del centro desde hace tiempo».

Por su parte, el Museo Reina Sofía ha contestado a este comunicado con otro, en el que dice textualmente: «En ningún caso, ni los visitantes ni las obras de arte han corrido riesgo alguno ya que siempre se ha contado con el personal necesario para actuar ante cualquier eventualidad. Si en algún caso excepcional no se ha contado con el personal de vigilancia necesario para mantener el nivel de seguridad requerido, se ha optado por el cierre puntual de la sala afectada, por lo que no se ha incumplido nunca lo exigido en el plan de seguridad. Las condiciones relacionadas con la seguridad del Museo son una prioridad para los responsables de la institución, como no podría ser de otra manera, lo que hace que todas y cada una de las actuaciones que se desarrollan en este área vayan encaminadas a lograr el riesgo cero, tanto para el publico como para los trabajos que se exponen».