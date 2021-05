Los creadores se movilizan para fundar al fin el Centro Nacional de Fotografía España es el único país de la Unión Europea, junto con Chipre, Rumanía y Malta, que no tiene un espacio dedicado a conservar, promover y divulgar el patrimonio fotográfico El manifiesto ha sido firmado, entre otros, por los diecisiete premios Nacionales de Fotografía vivos

Es un proyecto largamente anhelado por el sector de la fotografía en España. Tras varios intentos fallidos en 1995, 2008 y 2010, sigue sin haber en nuestro país un centro de fotografía de titularidad y gestión estatal. Algo que sí es una realidad en la mayoría de los países de la Unión Europea, salvo en Chipre, Rumanía, Malta y España. Es el caso del Jeu de Paume y la Maison Européenne de la Photographie (MEP), ambos en París; el Finnish Museum of Photography en Helsinki, el Centro Portugués de Fotografía en Oporto, el Archivo Fotográfico en Lisboa, el Centro Italiano per la Fotografia-Camera en Turín, el C/O y el Museum für Fotografie, ambos en Berlín; el NRW Forum de Dusseldorf, el Museo Folkwang en Essen, el Fotomuseum de Winterthur, el Musee de L’Elysee en Lausana, el FotoMuseum (FOMU) de Amberes, el Nederlands Fotomuseum de Rotterdam, el FOAM Photography Museum de Ámsterdam o la Photographer’s Gallery de Londres, por citar algunos de los centros dedicados a la fotografía más importantes de Europa.

El Círculo de Bellas Artes fue la sede elegida para presentar ayer la Plataforma Centro de Fotografía e Imagen, una asociación sin ánimo de lucro, que ha elaborado un manifiesto,firmado por los 17 premios Nacionales de Fotografía vivos (Javier Vallhonrat, Cristina García Rodero, Joan Fontcuberta, Alberto García-Alix, Chema Madoz, Carlos Pérez Siquier, Ramón Masats, Ouka Leele, Manuel Vilariño, Bleda y Rosa, Gervasio Sánchez, José Manuel Ballester, Juan Manuel Castro Prieto, Isabel Muñoz, Cristina de Middel, Montserrat Soto y Ana Teresa Ortega), los premios Pulitzer Manu Brabo y Javier Bauluz, fotógrafos galardonados con el World Press Photo, además de otras muchas personas del sector.

Insta la plataforma en su manifiesto a la creación de un Centro de Fotografía e Imagen, de titularidad y gestión públicas, con una sede física y los siguientes objetivos: «Crear un archivo fotográfico, de estructura virtual, que preserve nuestro rico patrimonio y nuestra memoria visual común; conservar, proteger, promover y divulgar el patrimonio fotográfico; mostrar la diversidad fotográfica desde y hacia España; crear un Fondo/Colección estatal de Fotografía y Artes Visuales; crear una biblioteca y mediateca especializada en fotografía histórica y contemporánea; potenciar la investigación con el objetivo de crear un título de grado universitario en Fotografía e Imagen; impulsar becas, residencias de creación y ayudas a la publicación y a la producción de proyectos fotográficos; crear un portal virtual que recoja y divulgue la cultura fotográfica, y crear una plataforma para profesionales con información sobre ayudas, becas o asesoría en materia de propiedad intelectual».

No quieren que dicho centro sea un simple archivo, ni un museo más. Denuncian los firmantes del manifiesto que numerosos archivos fotográficos están siendo adquiridos por empresas privadas, «lo que compromete gravemente la integración y preservación de nuestra memoria. Muchos fotógrafos de prestigio no saben qué será de sus archivos tras su muerte. Es urgente tomar una iniciativa decidida para salvar nuestra creación y nuestra memoria y evitar que ese formidable patrimonio visual, histórico y cultural pueda acabar en manos ajenas».

Ramón Masats (en el centro), ayer en el Círculo de Bellas Artes - GUILLERMO NAVARRO

Para el logotipo de la Plataforma ha cedido Ramón Masats una de sus fotografías más icónicas, tomada en 1960 en Tomelloso. Masats estuvo presente ayer en la puesta de largo de la plataforma, junto con otros reconocidos fotógrafos como César Lucas o Isabel Muñoz. El presidente de la Plataforma, el fotógrafo Juan Manuel Castro Prieto, premio Nacional de Fotografía 2015, cree que «llevamos demasiados años sin tener este centro. Ha habido promesas incumplidas. Es el momento de construirlo, hay un anhelo común». Para ello dice que «hay que hacer un llamamiento al Ministerio de Cultura. También estamos abiertos a colaborar con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y necesitamos que la empresa privada nos apoye. Solicitamos el apoyo de todos. Es un proyecto en beneficio de todos. No venimos a pedir. Venimos a ofrecer. Aún no tenemos nada. Para buscar financiación hay que tener un proyecto». Preguntado sobre dónde estará la futura sede del centro, contesta: «No está en nuestras manos. No tenemos predilección por un sitio concreto. Da igual donde esté. Lo importante es que exista y que el Estado esté detrás. A ver si esta es la buena. Vamos a intentarlo».

Entre el público se hallaba el alcalde de Soria, Carlos Martínez, quien tomó la palabra para mostrar su disposición y voluntad de recuperar un viejo proyecto de construir el Centro Nacional de Fotografía en la antigua sede del Banco de España en la ciudad, siendo Ángeles González-Sinde ministra de Cultura. Se llegaron incluso a adjudicar las obras de rehabilitación del edificio, que comenzaron en febrero de 2012, con un plazo de ejecución de 18 meses. El importe de la adjudicación fue de 3,8 millones de euros. En 2015, el Gobierno decidió cambiar el uso del edificio para convertirlo en sede de la Administración General del Estado en la provincia. En 2016 se decidió rescindir el contrato con la empresa, que tuvo un coste de un millón de euros de indemnización y se paralizaron las obras. «Estamos a tiempo y a vuestra disposición para recuperar el proyecto -decía ayer el alcalde de Soria-. Hay conversaciones con el Ministerio de Cultura para retomarlo. Hay voluntad política y presupuesto para ello [está aprobada este año una partida presupuestaria de 3,9 millones para la rehabilitación del edificio]. Soria es la ciudad invisible. Queremos ser más visibles a través de la fotografía».

La oferta fue acogida con agradecimiento. Pero la plataforma está abierta a más de una ubicación. Como en México, donde hay fototecas por todos los estados. «Hay otros ofrecimientos ya -dice Castro Prieto-. Pero hasta tener soporte económico no podemos hacer nada». Atrás quedó el proyecto de crear el Centro Nacional de las Artes Visuales en el edificio de Tabacalera, descartado por la crisis. En una entrevista con ABC, la directora general de Bellas Artes, María Dolores Jiménez-Blanco, decía que uno de los proyectos que le gustaría poner en marcha, a medio o largo plazo, es su propuesta para el edificio de Tabacalera en Madrid: «De momento es solo una idea. No quiero que sea otro centro de exposiciones, ni que acoja una colección. Hay ya muchas salas de exposiciones en Madrid. No me gustaría que compitiera o colisionara con otros espacios. Sería una plataforma de ayuda a la creación, a la producción, a la investigación de la obra de arte. Habría talleres y residencia para artistas, a semejanza de instituciones como la Rijksakademie de Ámsterdam. Sería un proyecto en conexión con las Comunidades Autónomas: que pudieran venir temporalmente artistas a trabajar, seleccionados por sus Comunidades Autónomas. Una plataforma para trabajar en red y que nos ayudara a tener conexiones e intercambios con instituciones extranjeras. Sería una ayuda directa al mundo de la creación».

Según Castro Prieto, la primera reunión que mantuvieron con el Ministerio de Cultura «no fue muy provechosa. Nos ha recibido dos veces la directora general de Bellas Artes, quien nos animó a convertirnos en asociación para tener representatividad. La relación con el Ministerio es buena. No hay propuestas concretas aún, pero los canales están abiertos». Recuerda el intento hace años de crear un Plan Nacional del Patrimonio Fotográfico en España, «pero no se tenía en cuenta que los fotógrafos son quienes crean ese patrimonio. No hay conciencia de ello. A veces se aceptan a regañadientes donaciones».

«Ha llegado el momento de dejar de quejarse»

«Hemos decidido dejar de trabajar en solitario y que sean escuchadas las voces plurales», advierte Sandra Maunac, comisaria independiente. «En un momento de extrema fragilidad del tejido cultural como éste hemos decidido lanzar el manifiesto. No hay que poner parches. Debe ser un centro dinámico, abierto a las Universidades y las escuelas públicas, generador de proyectos e intercambios. No es tiempo para la resignación, sino para la rebelión. Queremos evitar que haya analfabetos visuales en las generaciones futuras. Queremos contar nuestra propia historia. Francia lo hace, también Latinoamérica y Marruecos». Por su parte, Nerea Ubieto, gestora cultural y comisaria independiente, apuesta no solo por un centro que promueva y conserve este legado, sino por que haya ayudas y becas para fotógrafos, una internacionalización («en España no sabemos hacernos visibles»), propuestas más abiertas y experimentales...

Alejandro Castellote, comisario y primer director de PhotoEspaña, dice que la plataforma «nace con la voluntad de acoger a todo el mundo y construir hacia adelante. Ha llegado el momento de dejar de quejarse». Se lamenta de que no exista en España un título de grado universitario en Fotografía, cuando en Gran Bretaña los hay en 79 universidades. También se refiere a los archivos fotográficos: «¿Qué hacer con ellos? Conservarlos, protegerlos, catalogarlos. No guardarlos en un museo y dejar que se mueran como en un panteón. Hay muchos archivos perdidos, tirados a la basura. Es memoria perdida, patrimonio abandonado». Según Castellote, el Ministerio de Cultura no tiene interlocución y ese es uno de los primeros objetivos. Nosotros somos esos interlocutores. Hay que dejar de ser espectadores y pasar a ser actores».