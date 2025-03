A ciegas en el Museo del Prado: cuando las palabras pintan por los ojos

Los ciegos ven del revés . Lo dice Xisca, nada más terminar su visita al Museo del Prado: «Las personas que ven, primero tienen la imagen global de la pintura, y luego se fijan en los detalles. Nosotros hacemos al revés: con los detalles que ... nos cuentan vamos construyendo nuestra imagen, que puede que sea la real o no». Dos horas antes, frente al ‘Descendimiento’ de Van der Weyden, escucha esto: «Juan viste de rojo. Es un rojo dominante, lleno de pasión. Si todo fuera de este color, nos haría daño a los ojos». También esto: «La Virgen tiene la cara cenicienta, color ceniza, y lágrimas transparentes. Si pudiéramos entrar en la escena, querríamos abrazarla ». Y esto otro: «Recordad esos momentos de tristeza infinita, incontenible. Ese es el rostro de José de Arimatea. Con el ceño fruncido, con los labios apretados».

Junto a Xisca hay otras cinco mujeres plantadas frente al cuadro. Ninguna ve, pero todas contemplan. En este tiempo espídico y frenético, en el que ya nadie se para más de cinco minutos frente a nada, ellas lideran una revolución: la del sosiego, la de la atención. Dolores Riveira es su cicerona particular, y también sus ojos: «Cristo lleva la corona de espinas, y sangra. Un hilo de sangre recorre su cuerpo, desde la profunda herida del costado hasta las piernas, pero no mancha el paño que le cubre el sexo, porque es un cuerpo pleno...»

Los griegos tenían una palabra preciosa, ‘ekphrasis’, para referirse a las descripciones que los poetas hacían de las pinturas, gracias a las cuales han sobrevivido obras que en su día se destruyeron. Literalmente, el término significaba ‘explicar hasta el final’. Eso es lo que hace Riveira desde hace unas semanas, cuando el Prado implantó este recorrido especial. Su reto es mayúsculo: encender una luz allí donde reina la oscuridad, o las sombras; prestarle la vista a quien no la tiene, hacer imágenes con palabras, para que estas sacudan desde el oído al resto del cuerpo (¿no era esto, por cierto, la poesía?). Ella lo expresa mejor: « Mi única misión hoy es que escuchéis el dolor de esta madre , el dolor de estos amigos. Que escuchéis los ruidos del cuadro».

La visita, de algo más de hora y media, consta solo de cinco obras . Sí, solo cinco, porque se trata de recorrer todos sus recovecos, perderse entre las pinceladas para encontrar algún tesoro. No es que lo esencial sea invisible a los ojos, es que requiere tiempo para alterar los sentidos. Y mucho esfuerzo. «Al final te cansas de ir metiendo en el disco duro. Hay que resetear», cuenta una de las protagonistas, carcajada mediante.

Tras el ‘Descendimiento’ de Van der Weyden es el turno del ‘Carlos V’ de Tiziano. Antes de que comience la lección, Luz pregunta: «¿Y cuánto mide el cuadro?». «Tres metros treinta de alto y dos ochenta de ancho», precisa la experta. Luz sonríe y asiente. Después dirá: «Para mí es muy importante el tamaño, porque si no, no me oriento. Tengo que ir poniendo ahí cada pieza».

¿Cómo se transmite la grandiosidad de este lienzo? Pues así: «Este es un cuadro de batalla, pero sin batalla». Y así: «El cuadro está ocupado por Carlos V montado a caballo. No hay nada más. El caballo quiere salir del cuadro, está nervioso, está cogiendo fuerza para relinchar, al contrario que el emperador, que está sereno, con esa sonrisa que nos da el placer de saber que hemos conseguido lo que queremos. Esa es la tensión que hay aquí». La duda se queda en el aire, sin resolver: ¿y ese caballo por qué se quiere escapar?

Entre las oyentes, Lola apunta: «Este es mucho más oscuro que el de Van der Weyden. Allí veía una luz en el centro». Luego, haciendo repaso de la experiencia, apostillará: «A mí me ha gustado mucho. Yo veo un poquito, los colores y tal, y su descripción lo que ha hecho es que lo poco que yo veía lo viera mucho mejor. Es tan real, tan ordenada… Y muy natural, como nos gusta que nos traten: natural. Nos vamos con ganas de volver». Segu, con su perro guía a los pies, añade: «La gente que suele ir solo a lo visual, pero por mucho que uno quiera, si tú no has visto nunca, pues no te lo puedes imaginar exactamente. Dolores ha ido a los detalles significativos, a los sentimientos, y lo ha transmitido maravillosamente». Las palabras bastan cuando están bien escogidas.

Siguiente cuadro. Este empieza así: «Estamos en la sala 12, ¿alguien sabe lo que tenemos enfrente?». Y a continuación: «Con Van der Weyden nos emocionamos, sentimos el dolor. Con Tiziano notamos el poder del emperador, y aquí nos convertimos en protagonistas del cuadro». Ante ‘Las meninas’, como por arte de magia, el perro de Segu adopta un gesto idéntico al del lienzo. Y ahí está la clave: Velázquez pinta al espectador, no a los reyes. Rompe la cuarta pared. Aunque hay más, mucho más.

Riveira disecciona la composición, el juego de perspectivas, y se explaya con la atmósfera: «Velázquez pinta la atmósfera que nos rodea. Es una atmósfera húmeda, como la que respiramos por la mañana, muy temprano, al salir a hacer deporte o a por la compra. El aire que moja los rostros, eso pinta Velázquez». Eso fue lo que hechizó a Salvador Dalí. A este le preguntaron, igual que a Cocteau, qué rescataría del Prado si hubiera un incendio, y respondió lo siguiente (y en tercera persona): «Dalí se llevaría el aire, nada menos que el aire, y específicamente el aire contenido en ‘Las Meninas’ de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe».

Ante ‘El juicio de París’, de Rubens, solo cabe una metáfora: «Es una pintura algodonosa, es como si pintara nubes. Es como el algodón de azúcar, que va creciendo con esa suavidad. Y todos los tonos son pastel». Casi se saborea la dulzura ingenua de la feria, ese encanto que tienen sus diosas. «Es una pintura ligera, que no pesa», continúa Riveira. Con esa levedad descubrimos que en ese festejo, aparentemente inocente, se fraguó la guerra de Troya. Lo terrible a veces se esconde en lo bonito...

Este viaje, como no podría ser de otro modo, finaliza con Goya, «el más moderno del Prado ». Más concretamente, con ‘La familia de Carlos IV’, que mide doscientos ochenta centímetros de alto y trescientos treinta y seis de ancho, para satisfacción de Luz: «Es el cuadro más cuadrado de los que hemos visto». Cuando Riveira se calla (ha repasado la figura del pintor afrancesado que termina retratando el drama de los fusilamientos de ‘El 3 de mayo en Madrid’), todas celebran: «Ha sido muy bonito, y sin pedanteces», se escucha.

«Mi propósito era hacer algo sensorial, hilarlo todo a través de los sentimientos. El arte no solo es la pintura, también son las emociones que nos depiertan», resume Riveira.

Cuando Velázquez se autorretrató en ‘Las meninas’, no lo hizo dando una pincelada, sino pensando frente al lienzo: él sabía que el pintor no era un artesano, sino un poeta. Sabía que lo que estaba haciendo iba más allá de la materia, de lo que se podía tocar, que apuntaba más alto. Apuntaba al mismo lugar al que se puede llegar con las palabras. A esa cima estética que sacude el espíritu. A ese temblor que no procede de los sentidos. A ese misterio.