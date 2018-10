Muere Eduardo Arroyo Caro Eduardo, caro amigo Álvaro Alcázar, galerista de Eduardo Arroyo durante treinta y seis años, se despide del artista

Álvaro Alcázar

En 1982 mi madre, Carmen Gamarra, junto con Isabel Garrigues, trajo bajo el brazo, en un avión desde París, una exposición de dibujos y pinturas de Eduardo. En esa inauguración te conocí. Han pasado 36 años de aquella noche; 36 años en los que hemos vivido de todo. Hemos tenido épocas buenas y otras no tan buenas. Hemos peleado juntos, hemos viajado, hemos comido, nos hemos reído hasta llorar y así, hemos creado un lazo de unión muy fuerte que se mantendrá siempre.

Eduardo, has sido más que un artista de la galería. A ti he acudido con mis preguntas y has sido mi consejero. Muchas veces has sido crítico con mis planteamientos artísticos, pero siempre desde el respeto y la amistad. Tus juicios, casi siempre acertados, han estado marcados por la experiencia, la inteligencia y la cultura. Has sido una de las personas más brillantes que he tenido la suerte de conocer y, sobre todo, la suerte de poder formar parte de tu vida.

Eduardo, fuiste libre y valiente en todo lo que hiciste.

Te echaremos de menos, querido amigo.