Bassat cedería sus 3.000 obras a un Museo de Arte Contemporáneo de Cataluña Para el considerado mejor publicista español del siglo XX sería «un pecado mortal» que Barcelona dejara escapar un proyecto como el del Hermitage

EFE Actualizado: 29/11/2020 17:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El publicista Lluís Bassat está dispuesto a ceder sus 3.000 obras artísticas a un Museo de Arte Contemporáneo de Cataluña que se ubicara en Barcelona, pues considera que sería «un gran escaparate» para mostrar al mundo el trabajo de «artistas de primer nivel» y revitalizaría un sector en horas bajas.

Así lo ha asegurado Bassat en una entrevista con Efe, en la que ha advertido también de que sería «un pecado mortal» que la ciudad condal dejara escapar un proyecto como el Museo del Hermitage, cuyo emplazamiento en el puerto barcelonés cuenta con la oposición del ayuntamiento, y en la que propone una reubicación de las galerías de arte en un mismo barrio, como hicieron en su día las de Nueva York al instalarse en el SoHo.

«Yo cedería mañana mi colección a un Museo de Arte Contemporáneo de Cataluña con la condición de que estuviera expuesta», algo que «Barcelona podría tener sin ningún gasto», afirma Bassat, que tiene la esperanza de «poder ver algún día» esta propuesta.

El considerado mejor publicista español del siglo XX detalla incluso la fórmula que ha pensado para esta cesión, que sería por cinco años prorrogables indefinidamente, algo que «incluso tengo pactado con mis hijos».

Lluís Bassat desvela que hace años que le da vueltas a esta idea y que llegó a tener una propuesta para instalar este museo en un edificio municipal en Montjuic que debía restaurar por su cuenta con un coste de unos 2.000 millones de pesetas, lo que hizo inviable el proyecto.

Finalmente, Bassat optó por ubicar la sede de su colección en la Nau Gaudí de Mataró (Barcelona), donde este mes de noviembre ha cumplido 10 años de exposiciones, aunque nunca ha abandonado su idea de que este fondo, uno de los más representativos del arte catalán y español de la segunda mitad del siglo XX, se puedan exhibir también en un gran museo barcelonés.

Está convencido de que este nuevo museo ayudaría a promocionarse a muchos artistas «de primer nivel» que encontrarían en él «un escaparate para mostrar su obra» y opina, en este sentido, que «Barcelona y Cataluña necesitan enseñar cómo es el arte contemporáneo de aquí», una labor que, a su juicio, solo realizan esporádicamente museos como el MACBA o el MNAC.

Bassat cree que con ello también resultarían beneficiadas las galerías de arte de la ciudad, porque «podrían llevar a sus clientes a enseñar en el museo obras de los artistas» a los que los galeristas representan y «sería bueno para ambos».

En cuanto a las galerías de arte, Bassat sostiene que es un error que se estén dispersando por la ciudad por el hecho de que sea cada vez más difícil pagar los alquileres del centro, lo que dificulta a los coleccionistas y amantes del arte a hacer un rápido recorrido por muchas de ellas.

Si bien ve comprensible que estos negocios busquen zonas con precios más asequibles que la calle Consell de Cent, eje del mercado artístico barcelonés, propone que busquen un lugar común donde instalarse, como hicieron las galerías neoyorquinas a finales de los 60, cuando los elevados precios de Madison Avenue y la calle 57 los expulsaron de la zona y la mayoría optó por trasladarse al SoHo.

«Si concentras las galerías en un determinado lugar de la ciudad, estableces un paseo casi obligado para todas las personas que aman el arte y es más que posible que un paseante se enamore de un cuadro y lo acabe comprando», explica Lluís Bassat, que advierte que esta dinámica es más difícil en un escenario de dispersión.

En su opinión, los galeristas barceloneses han pecado de individualismo, pues «si hubieran tenido más sentido del gremio hubieran actuado de otra manera. Hoy se han dispersado y eso es muy malo para ellos, y para los que nos gusta el mundo del arte».

Y más que malo, considera un «pecado mortal» que Barcelona pueda quedarse sin el proyecto del museo del Hermitage por las condiciones impuestas por el consistorio, en lugar de «abrirle los brazos y decirles: escoged el lugar, poneos donde queráis y os ayudamos».

Aun reconociendo que el puerto de la ciudad puede no ser el lugar más adecuado, Bassat afirma que, si fuera alcalde de Barcelona, citaría al director del museo en su despacho o iría él mismo a San Petersburgo «y no me levantaría de la reunión hasta tener firmado un acuerdo» para que el Hermitage se instalara en la capital catalana.

«Dejar perder el Hermitage seria horrible para la ciudad de Barcelona, y Madrid ya está diciendo que tiene lugares para que se instale allí», avisa el coleccionista, que estima que este museo es más necesario en la capital catalana que en la española.

En Madrid, apunta Bassat, existen pinacotecas como El Prado en cuyos almacenes «hay dos, tres o cuatro museos más», obras que el público no puede ver y que, en su opinión, podrían cederse a museos de ciudades más pequeñas, como el de Mataró (Barcelona), al que harían «muy feliz» si le dejaran una decena de cuadros.

«Creo que es una pena que haya tantos miles de obras en sus almacenes», lamenta Lluís Bassat, que propone: «¿Por qué no llenar los centenares de museos que hay en España con obra extraordinaria como la que tiene El Prado?».