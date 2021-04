El arte ibero con el que Picasso alumbró ‘Las señoritas de Aviñón’ y abrió el camino al cubismo El Centro Botín de Santander rastrea, por primera vez en una exposición, el impacto del iberismo primitivo en el imaginario del artista

Natividad Pulido
Santander
Actualizado: 30/04/2021 13:58h

«Se ha dicho que ‘Las señoritas de Aviñón’ fue el primer cuadro que llevó la marca del cubismo, y así es. También se dice que estaba influenciada por el arte negro, pero eso no es cierto. ¿Recuerda el asunto en el que me vi involucrado cuando Apollinaire robó una estatuilla del Louvre...? Eran estatuillas iberas. Pues bien, si mira las orejas de ‘Las señoritas de Aviñón’, reconocerá las de esas mismas estatuillas». Picasso confiesa que fue el arte ibero, y no el africano, el que con su poder atávico le condujo a una experimentación que marcó un punto de inflexión en su carrera, llevándole al nacimiento de la modernidad con ‘Las señoritas de Aviñón’ y a la