Aparece un nuevo «Ecce Homo», esta vez en la localidad cántabra de Reinosa

Está en una de las zonas más altas del retablo mayor de la Parroquia San Sebastián de Reinosa, por eso los feligreses apenas habían reparado en él, sin embargo, desde hace varios días su existencia se está extendiendo y ahora ya anima las tertulias en Campoo. Lo llaman el 'eccehomo' reinosano, y es el dibujo de una cara con grandes coloretes, pelo negro y una ancha sonrisa que recuerda más a Heidi que a un angelito, que es lo que pretende representar. Pocos trazos en tres colores componen el retrato, que completa un conjunto de ocho ángeles que coronan el retablo. Los otros siete son altorrelieves que poco o nada tienen que ver con el polémico dibujo.

El párroco de Reinosa, Eduardo Guardiola, rechaza la comparación con la malograda obra de Borja. «En ese espacio había un ángel que ya había desaparecido. Lo que se ha hecho es componer la cara para que no desdijera del conjunto, para que se supiera lo que había antes. Esta acción no tiene nada que ver con una restauración mal ejecutada», argumenta. Otro de los factores que explica diferencian este caso de otros mediáticos es que, «para verlo hay que mirarlo con un teleobjetivo. No desdice porque casi no se ve».

De hecho, se desconoce en qué momento fue pintado el desacompasado ángel, si bien es probable que fuera en el momento en que se restauró por completo el retablo mayor del templo. En el año 2011 la Consejería de Cultura del Gobierno cántabro invirtió 12.000 euros para dicha obra, que fue ejecutada por el Taller de Restauración Itinerante de Cantabria. «Son muy buenos y han restaurado el retablo de maravilla».

