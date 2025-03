Abre por vez primera al público el teatro de Carlos III en el Palacio Real de Aranjuez

El arquitecto italiano Francesco Sabatini (Palermo, 1721-Madrid, 1797) , que desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional en España al servicio de la Corona y del que este año se conmemora el tricentenario de su nacimiento , proyectó en 1771 la ... ampliación del Palacio Real de Aranjuez con dos alas adosadas a las torres de la fachada principal, debido a la numerosa familia de Carlos III. En el extremo occidental del ala sur sería construida la nueva capilla. En el piso principal del ala norte, se dispuso el nuevo teatro o coliseo .

Patrimonio Nacional pone en marcha a partir de hoy, y hasta el 4 de abril , la campaña ‘Patrimonio Nacional Extraordinario’: una oportunidad de visitar, solo durante nueve días, una veintena de espacios de los Reales Sitios de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Extremadura y Baleares que habitualmente permanecen fuera de los recorridos turísticos. Entre ellos, el teatro de Carlos III en el Palacio Real de Aranjuez, que luce una bóveda pintada al temple por Anton Raphael Mengs (Aussig, República Checa, 1728-Roma, 1779) y que dejó inacabada.

«Se celebraron allí unas jornadas sobre Carlos III, algún concierto..., pero no está abierto al público habitualmente. Antes de la Guerra Civil acogió un Museo de Tapices , inaugurado el 24 de abril de 1933, pero solo estuvo abierto tres años, hasta que estalla la Guerra Civil en 1936. Durante los trabajos para habilitar el museo en 1932 se descubrió la pintura al temple de la bóveda , obra de Mengs. Había testimonios sobre ella, pero no se sabía si se conservaba o no. Permaneció oculta y olvidada largo tiempo», cuenta a ABC Javier Jordán de Urríes, conservador de Patrimonio Nacional .

Fotografía publicada en Blanco y Negro el 12 de marzo de 1933, meses después del hallazgo ABC

Del hallazgo dio buena cuenta Blanco y Negro en un reportaje, firmado por José L. de Lerena, en el que explica que, cuando se tiraron unos tabiques para unir habitaciones, al derribar una bóveda encamonada, se halló el teatro que construía Carlos III:«En el techo se admiran varias pinturas valiosas. Sin duda, Carlos III no terminó el teatro porque se avenía mal, según dicen, con los fríos de Aranjuez» . ¿Por qué Mengs dejó inacabada la bóveda? «Se quería ir a Roma. Alega problemas de salud. Debían ser ciertos, porque murió dos años después. Pero supongo que también era consciente de que no urgía el proyecto, porque a Carlos III el teatro no le interesaba mucho. El pintor regresó a Roma con la mitad de sueldo, pero con una pensión para sus cinco hijas. El negocio le salió redondo», advierte Jordán de Urríes.

Mengs fue pintor de cámara de Carlos III de 1761 a 1777, con un intervalo en Roma de 1769 a 1774. El espacio se compartimentó en 1794 en seis estancias –quedando oculto el techo con la bóveda de Mengs– para que dispusiese de ellas el Infante don Luis de Borbón, Príncipe de Parma , cuyo matrimonio con la Infanta María Luisa Josefina, hija de Carlos IV y María Luisa de Parma, se celebró en Aranjuez el 25 de agosto de 1795.

Detalle de la fachada norte de la bóveda PATRIMONIO NACIONAL

El estado de conservación de la bóveda «es bueno», dice el conservador de Patrimonio Nacional. «Simplemente, está inacabada ». José Nicolás de Azara, que edita las ‘Obras’ de Mengs en 1780, dice que «son una escuela de dibujo »: una parte está pintada y otra solo dibujada a carboncillo, con la cuadrícula. «Es muy interesante. Pero ha habido una confusión, incluso entre historiadores del arte. No es un fresco, es una pintura al temple», advierte Jordán de Urríes, a quien le gustaría que este espacio se incluyera en la visita pública, no solo durante nueve días. Del teatro de Carlos III sólo se conserva la pintura inacabada de Mengs en la bóveda. En la sala hay un escenario, que es de época de Franco y se ha mantenido.

Explica el conservador que «en el círculo central de la bóveda, a modo de apertura al cielo, Mengs representó ‘El Tiempo enojado arrebata al Placer’ , junto a un amorcillo con reloj de arena y otros haciendo pompas de jabón, en alusión a la fugacidad de los placeres terrenales. Ese círculo queda enmarcado por cuatro grandes veneras y un cornisamento cuadrado sobre ménsulas soportadas por atlantes al claroscuro, varios de ellos solo dibujados a carboncillo, al igual que los ignudi de influencia miguelangelesca y los niños sobre cornucopias situados junto a los ganchos de hierro para las luminarias, o el recuadro de Hércules en la encrucijada, en la fachada principal de la bóveda, frente al escenario».