Suscríbete a
ABC Cultural

Art Spiegelman, autor del clásico 'Maus': «Excepto Hamás, no hay nada más alejado del sionismo que yo»

El célebre autor visita Kosmópolis para presentar su revisión de la mítica novela gráfica que hace 40 años le valió el primer Premio Pulitzer para el cómic. Una obra en la que recogía la historia de su padre en un campo de concentración nazi durante el Holocausto

Un fundamentalista de la libertad de expresión con la maleta siempre hecha

Art Spiegelman en el CCCB de Barcelona
Art Spiegelman en el CCCB de Barcelona efe

Carlos Sala

Barcelona

A los 13 años, Art Spiegelman salía por primera vez de su Nueva York natal y viajaba con sus padres a Israel. Desde el primer momento, se sintió algo incómodo en aquel emplazamiento que tenía que ser la tierra prometida del pueblo judío. «Veía ... a jóvenes en las calles con metralletas y me sentía inseguro y desplazado». Fueron a visitar un Kibutz, y la experiencia le dejó perplejo. «Veías a los niños separados de sus padres que sólo se reunían a la hora de comer. No lo entendía. Desde ese día no creo el estado de Israel ni en ninguna tierra prometida. Desde luego no soy nacionalista. Yo me definiría como asionista. Soy más partidario de la diáspora, no de la idea de un territorio sagrado», asegura.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app