Armados con motosierras, con un brazo articulado y en solo siete minutos: así fue el robo de película del Louvre

El robo de este domingo en el Louvre es el golpe más importante que ha sufrido el museo parisino desde que en 1911 un extrabajador de mantenimiento se llevara el cuadro de la Mona Lisa. En solo siete minutos, cuatro personas consiguieron llevarse hasta ocho joyas de un valor patrimonial «incalculable», ... entre ellas la corona de la emperatriz Eugenia, que apareció dañada en plena calle poco después del suceso.

El atraco, que apenas duró siete minutos y se produjo sin heridos, se llevó a cabo por un «comando» de cuatro personas, según la fiscal de París, Laure Beccuau. Los ladrones, que se sirvieron de motosierras pequeñas, tenían el rostro «disimulado» y huyeron «en motocicletas de gran cilindrada», en palabras de la magistrada, quien también mencionó la posible existencia de «mandos» y «peones» dentro de este grupo criminal.

Fue entre las 9.30 y las 9.40 horas, poco después de que el museo abriera al público, cuando los ladrones entraron desde el exterior, usando un «brazo articulado» que estaba en un camión para acceder a la «sala Apolo», según detalló el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez.

Equipados con pequeñas motosierras, en esta sala permanecieron unos «siete minutos» y saquearon «dos vitrinas». El botín fue de un total de ocho joyas, ya que los atracadores perdieron durante su huida la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III.

El objeto, decorado con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas según el portal del museo, fue hallado cerca del recinto y su estado está siendo «examinado».

Objetos robados

Entre los objetos robados, todos del siglo XIX, figuran el collar del conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes, según la página web del Louvre. Los ladrones también se llevaron el collar de esmeraldas de María Luisa, compuesto por 32 esmeraldas y 1.138 diamantes. La diadema de la emperatriz Eugenia, a su vez, está formada por cerca de 2.000 diamantes.

La galería Apolo

Según el sitio web del Louvre, en la galería Apolo se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Entre ellos figuran tres diamantes históricos: el Regent, el Sancy y el Hortensia, así como un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón Bonaparte regaló a su segunda esposa, la emperatriz María Luisa.

Las alarmas, indicó el Ministerio de Cultura, se activaron en el momento de este robo «especialmente rápido y brutal».

La fiscal de París dijo por su parte que aún quedaba por determinar si las armas «sonaron» en la sala del robo y precisó que los asaltantes amenazaron a los agentes del museo con amoladoras. Cinco agentes del museo se encontraban en la propia galería y en los espacios adyacentes e «intervinieron de inmediato» para avisar a las fuerzas de seguridad, añadió el ministerio.