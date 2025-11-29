Aparece un ejemplar del libro perdido de Manuel Machado

La lírica española está hoy de gala. Ha aparecido, ¡completo!, uno de los primeros poemarios de Manuel Machado, publicado, a finales el siglo XIX, en 1895, que se creía perdido. Se trata del segundo poemario que este gran poeta sevillano escribió, con poco más ... de veinte años, y fue impreso, en Barcelona, con versos suyos y de su compañero de la bohemia madrileña Enrique Paradas.

A finales del siglo XX y principios del actual, la inmensa mayoría de los estudiosos machadianos creían que el ejemplar completo de este poemario había desaparecido y que el único ejemplar que podía consultarse era el que se conservaba en la Biblioteca Machado, de la Institución Fernán González, de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, al que faltaban la inmensa mayoría de las páginas en las que supuestamente debían aparecer los versos de Manuel Machado.

En la más importante bibliografía de Manuel Machado, editada por la Biblioteca Nacional, en 1976, se identificaba este poemario con el título de 'Etcétera' y se decía que estaba compuesto de 126 páginas, sin indicar que posiblemente faltaban algunas de las últimas páginas del mismo. En otras bibliografías, menos elaborabas, editadas en los años 1972, 1974 y 1975, se repetía el mismo título de 'Etcétera', pero, en una de ellas, se señalaba que un ejemplar completo del mismo era un «volumen inencontrable».

La desaparición de un ejemplar completo de este poemario significaba que nadie sabía exactamente qué versos de Manuel Machado (ni cuántos) componían dicho poemario.

La situación de este poemario comenzó a cambiar en el otoño de 1979, cuando Miguel d'Ors, poeta y profesor de Literatura Española en la Universidad de Granada y uno de los más importantes estudiosos de la obra de Manuel Machado, tras analizar el ejemplar mutilado de Burgos, publicó, en la revista académica 'Cuadernos de Investigación Filológica', de la universidad de la Rioja, un artículo, 'Donde se enmienda un error de las bibliografías Manuelmachadinas', en el que, por primera vez, se contaba que el libro, firmado «Paradas-Machado», no se titulaba 'Etcétera' sino '& Versos', (en la cubierta del libro el título es '& Colección de poesías'), título que él describía como una «manifestación más del personalísimo gusto de Manuel Machado, en materia de títulos», recordando poemas de aquél titulados con otros signos, como '¡...!', '***' y '....?'.

El libro se titula '&. Colección de poesías', pero ha sido conocido antes como 'Etcétera' y '& versos' por algunos estudiosos

El primer ejemplar mutilado

Comentaba Miguel d'Ors que le parecía «inexplicable» que los autores de dichas bibliografías, que le constaba que habían visto el poemario de Burgos, mantuvieran el título de 'Etcétera', pero es muy posible que, aunque conocieran el título real, hubieran optado por una traducción, mucho más fácil de leer. El símbolo '&' es un signo taquigráfico de la conjunción copulativa latina «Et», equivalente, en español, a «Y» o «Etcétera».

Pero el artículo del profesor d'Ors iba un poco más allá de informar acerca del auténtico título del poemario. También daba importantes datos sobre la grave mutilación del volumen que se conservaba Burgos. Relataba que éste se componía de 126 páginas; que en las 120 primeras se reproducían versos de Prada y que en las seis restantes figuraba el nombre de Manuel Machado, el título de una posible sección de los poemas que éste había escrito para el libro, 'Bocetos', y un poema, 'Ruinas' (poema que ya había aparecido en el primer poemario de los dos, el año anterior, 'Tristes y alegres'), y deducía que, como «sería muy extraño que la aportación de Machado al libro consistiera sólo en seis páginas» y «un único poema», era evidente que «la parte de Machado no se acaba realmente ahí» y que faltaba un número de éstas.

El artículo terminaba animando a los investigadores a «explorar las bibliotecas» en busca del poemario perdido, «pero ahora no persiguiendo en sus catálogos 'Etcétera' sino '&'». Ningún investigador, ni nadie del mundo académico, lírico o bibliográfico anunció que lo había encontrado. Miguel d'Ors volvió a hacer el mismo llamamiento reproduciendo íntegro su artículo en un libro, 'Estudios sobre Manuel Machado', publicado por 'Renacimiento', en el año 2000. Tampoco tuvo resultados. Parecía evidente, que, por lo menos, hasta poco después de dicho año, el poemario íntegro seguía sin aparecer.

Un ejemplar completo

Sin embargo, a principios del año 2022, la historia dio un giro de 180 grados: apareció un ejemplar completo del poemario supuestamente perdido, aunque no se informó de ello a los medios. Esta es la historia de su aparición, una historia de bibliófilos, de amantes de la poesía y de investigadores de la vida y de la obra lírica de Manuel Machado.

Una mañana de enero de 2022, Manuel Márquez de la Plata (primer firmante de este artículo), lector de poesía, bibliófilo y antólogo de Manuel Machado, que había leído el artículo de Miguel d'Ors, autor al que admiraba por sus versos y sus ensayos, se encontró, por sorpresa, el título del poemario machadiano perdido, en una oferta, por internet, de una librería anticuaria catalana, que lo vendía por unos pocos cientos de euros. Márquez de la Plata, que conocía el artículo de d'Ors y era amante de todo los relacionado con Manuel Machado, no lo dudó ni un momento y lo adquirió inmediatamente.

A los pocos días, estaba en su poder. Era un ejemplar en perfecto estado de conservación y Manuel, como todo bibliófilo, disfrutó tocándolo, oliéndolo, leyéndolo, ojeándolo e incluso recitándolo. Comprobó que el poemario, impreso en Barcelona en 1895, se componía de 191 páginas, ¡65 páginas más de las que tenía el ejemplar mutilado que se conservaba en Burgos!, que las poesías de Machado, que ocupaban desde la página 121 a la l91, estaban divididas en dos partes, 'Bocetos' y 'Poesías en prosa', y que los versos del poeta sevillano en este poemario sumaban más de ochenta.

Es verdad que, aproximadamente, la mitad de éstos o ya habían aparecido en publicaciones de la época en las que Manuel Machado colaboraba, como 'La Caricatura', o que el poeta sevillano las incluyó en ulteriores libros suyos... pero la otra mitad no se encontraban (al menos, con el mismo comienzo) en la lista de poemas manuelmachadianos recogidos en las últimas 'Poesías Completas' de éste, publicadas, en 2019, por la editorial Renacimiento.

La aparición de este poemario completo rescataba poemas de un joven Manuel Machado que eran prácticamente desconocidos para los lectores de su obra. Entre éstos, hay auténticas joyas líricas, alguna de un sólo verso:

***

Estar enamorado, amar la Noche,

derrochar ilusión y fantasía,

llamar oro a la luz, y luz al día

y... usar el corazón a troche y moche,

creer, dudar, y en lúbrico desmoche,

reír de pena, llorando de alegría,

guardar a la esperanza «todavía»;

y vivir de esperanza en un derroche.

Quedarte pensativo, estar ocioso,

tener horas de loco, horas de asceta,

sentirse arrebatado y perezoso,

preso del Arte en la pasión secreta,

es ser mil veces a la par dichoso,

... mil veces infeliz...¡Es ser poeta!

***

Fatigas me vá á costar...

tonto el querer que te tengo

se me tiene que olvidar.

***

Del querer reniego

que me ha puesto así.

¡Por una gitana de malita sangre

me veo yo así!

***

Donde tu has puesto niña,

tus risas nada más, y tus palabras,

y el jugueteo de tus ojos, puse

yo mi vida y mi alma.

***

La voz del mar no tiene palabras...

ni el rumor de la arboleda...

¡ Y hablan!

... Dicen tantas cosas!

***

¡Ay de mí! ¡Yo amo los nardos y la Noche!

***

Márquez de la Plata disfrutaba, como lector de poesía y bibliófilo, del ejemplar que había adquirido pero no dejaba de pensar en el artículo de Miguel d'Ors, y, aunque no conocía personalmente a su autor, en agradecimiento a los muchos momentos de satisfacción que sus escritos le habían proporcionado, decidió, al poco de haberse hecho con él, enviarle por correo certificado una fotocopia de las páginas donde aparecían las poesías de Machado. Sabía que le encantarían. Efectivamente, Miguel d'Ors, que, ya jubilado, residía en su querida Galicia natal, recibió, sorprendido y entusiasmado, el generoso regalo y, tras agradecérselo por carta a su donante, se limitó a incorporarlo a su completísima colección de primeras ediciones de libros de uno de sus poetas favoritos y al que había dedicado muchas horas y días a su estudio.

Y así estaban las cosas cuando, tres años después, en la primavera de 2025, Víctor Olmos (el segundo firmante de este texto), periodista jubilado y escritor, que, en estos momentos, esta investigando y escribiendo una biografía de Manuel Machado, telefoneó a Miguel para hacerle una consulta, cosa que hacía frecuentemente, sabedor de que d'Ors era uno de los más importantes conocedores de la vida y la obra de Manuel Machado. En la charla, salió el tema del poemario '& Versos' y Miguel le confesó que, finalmente, tenía una fotocopia de las páginas del poemario supuestamente perdido en las que, ¡por fin!, podía leer aquellos primeros versos de Manuel Machado, y le contó cómo habían llegado a su poder.

Nada es definitivo

Olmos, que, a pesar de estar a punto de cumplir noventa años, mantiene cierto olfato periodístico, dedujo que dicho ejemplar podría perfectamente ser único (en el mundo de la bibliografía nada es definitivo, pero, por lo que hoy se sabe, no parece que exista otro) y, por lo tanto, una primicia literaria.

Le sugirió a Miguel que contara en algún medio la historia del poemario perdido y hallado, una historia de especial interés en estos momentos en que los Machado estaban en boca de todos, tras la exitosa exposición 'Los Machado. Retrato de Familia', exhibida en Sevilla, Burgos y Madrid, pero Miguel le contestó que eso le correspondía a su propietario, Márquez de la Plata.

Víctor se puso en contacto con Manuel y a éste le encantó la idea de informar sobre la existencia del poemario para conocimiento de los expertos machadistas y de sus biógrafos y bibliógrafos. Propuso a Víctor relatar juntos este acontecimiento literario en un artículo que podrían remitir al ABC, famoso, entre otras cosas, por su completa y avanzada información literaria y, además, un diario del que Víctor había escrito y publicado su historia... pero, sobre todo, porque el ABC era el periódico en el que Manuel Machado había colaborado desde su fundación.