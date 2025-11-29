Suscríbete a
Aparece un ejemplar del libro perdido de Manuel Machado

Hasta ahora, los estudiosos citaban una copia mutilada de la obra a la que le faltan casi todos los versos

Algunos poemas aparecieron en otras revistas, pero muchos no figuran en el índice de sus 'Obras Completas'

El poeta Manuel Machado
Manuel Márquez de la Plata y Víctor Olmos

La lírica española está hoy de gala. Ha aparecido, ¡completo!, uno de los primeros poemarios de Manuel Machado, publicado, a finales el siglo XIX, en 1895, que se creía perdido. Se trata del segundo poemario que este gran poeta sevillano escribió, con poco más ... de veinte años, y fue impreso, en Barcelona, con versos suyos y de su compañero de la bohemia madrileña Enrique Paradas.

