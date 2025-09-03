'Antoni Clavé. Con mayúsculas': la hora de volver al pintor

La retrospectiva que Barcelona dedica a Antoni Clavé (1913-2005) llega con la contundencia de su título: 'Con mayúsculas'. Veinte años después de su muerte, la ciudad natal del artista acoge un homenaje desplegado en dos sedes: el Palau Martorell y el Reial Cercle Artístic, ... complementado con visitas a la sede de Presidencia de la Generalitat.

El gesto devuelve a Clavé un lugar central en la memoria cultural catalana y lo reafirma como figura puntal de la modernidad europea.

La exposición, comisariada por Aude Hendgen, responsable de los Archivos Antoni Clavé en París, reúne más de un centenar de obras procedentes de colecciones públicas y privadas, muchas de ellas inéditas, y otras provenientes de espacios semiprivados habitualmente inaccesibles. El recorrido se articula como un mapa vital por las ciudades que marcaron al artista: Barcelona, París, Tokio y Nueva York. De los carteles republicanos al exilio parisino, de las escenografías teatrales a las grandes telas matéricas de su madurez, así se despliega la travesía de un creador que hizo de la experimentación una ética y de la materia un lenguaje.

Gestos precoces

El Palau Martorell concentra su evolución. Allí encontramos piezas como 'Casada por azar' (1934), cartel para la Cinematografía Nacional Española en el que reduce a siluetas anónimas la pareja Clark Gable y Carole Lombard, subrayando el impacto formal sobre el reclamo figurativo. En ese gesto precoz ya asoma la audacia que lo acompañó siempre: convertir lo efímero en manifiesto estético.

Distintas versiones. Detalle de 'A antoni Gaudí', de 1968; 'Grand collage', de 1983; y detalle del cartel '¿Y ahora qué?', de 1934 ©️ Antoni Clavé, VEGAP, Barcelona, 2025

Un aspecto especialmente logrado es la puesta en escena de la cita. La museografía apuesta por una iluminación teatral que resalta la fisicidad de los materiales variados e impactantes. Todo ello convierte la visita en una experiencia sensorial donde espacio y obra se potencian. Ese juego de ocultar y revelar, con personajes y formas que emergen bajo la abstracción del gesto, confiere a su obra un carácter singular.

La muestra incluye los lienzos monumentales que Clavé realizó para la Generalitat de Cataluña a finales de los ochenta. Obras de gran formato que resumen la potencia matérico-poética de su lenguaje: cartones, maderas, telas y pigmentos entrelazados en superficies rugosas que son, más que imágenes, presencias. Allí alcanza su máxima radicalidad: la pintura como objeto autónomo, muro vibrante de memoria.

La estructura por capitales vitales acierta al mostrarlo como un creador inclasificable 'sin fronteras'. En Tokio descubrió la caligrafía, la estampa a través de tampones y el refinamiento del papel; en Nueva York, la escala monumental y el diálogo con el Expresionismo abstracto. Cada desplazamiento supuso un laboratorio de transformación que amplió las posibilidades de su obra.

Más allá de la biografía, la muestra plantea la tensión entre tradición y modernidad. Clavé recurre a Velázquez o Zurbarán para reinventarlos, haciéndolos convivir con cartones, arpilleras y metales oxidados. Sus reyes, bufones y guerreros se convierten en máscaras intemporales, alegorías de un siglo atravesado por la violencia y el exilio. Su contacto con Picasso, las referencias a Miró y su constante evolución convierten su trabajo en un amplio abanico de lecturas.

Antoni Clavé. 'Con mayúsculas' Palau Martorell. Barcelona. C/ Ample, 11. Reial Cercle Artístic. Barcelona. C/ Arcs, 5. Comisarios: Aude Hendgen y Josep Fèlix Bentz. Hasta el 16 de noviembre. Cuatro estrellas.

'Antoni Clavé. Con mayúsculas' no es solo celebración, sino oportunidad de redescubrimiento. Una reivindicación necesaria: la de un artista que supo elevar los restos y desechos a metáfora vital. En un tiempo marcado por la fugacidad, detenerse ante sus lienzos ásperos y densos es un acto de resistencia.