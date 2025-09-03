Suscríbete a
ABC Cultural

CRÍTICA DE:

'Antoni Clavé. Con mayúsculas': la hora de volver al pintor

BARCELONA

En su doble sede en Barcelona, la cita no es solo celebración del pintor, sino también oportunidad de redescubrimiento

Lea otros textos de esta autora

Detalle de 'Guerrero negro', obra de 1958
Detalle de 'Guerrero negro', obra de 1958 _©️ Antoni Clavé, VEGAP, Barcelona, 2025
Isabel Lázaro

Isabel Lázaro

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La retrospectiva que Barcelona dedica a Antoni Clavé (1913-2005) llega con la contundencia de su título: 'Con mayúsculas'. Veinte años después de su muerte, la ciudad natal del artista acoge un homenaje desplegado en dos sedes: el Palau Martorell y el Reial Cercle Artístic, ... complementado con visitas a la sede de Presidencia de la Generalitat.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app