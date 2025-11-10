Suscríbete a
Lorca, de regreso

'Poeta en Nueva York' fue para mí un deslumbramiento de juventud y es una compañía infinita

Yonquis para nada

Lorca, en la década de 1930
Ángel Antonio Herrera

Llevo siempre de equipaje 'Poeta en Nueva York', de Lorca. Es una compañía infinita el libro, y es una vitamina celeste. Fue para mí un deslumbramiento de juventud el Lorca del alto voltaje metafórico y estupefaciente, y no me he repuesto nunca de ... su vitalidad nutricia. Obviamente, durante años, he reunido ediciones diversas de 'Poeta en Nueva York', y así se ha ido concretando en mi vida una antología modesta, pero suficiente, de un libro que es más bien un océano. De mi padre heredé, hace siglos, la edición de la obra completa de Lorca, en papel biblia y cubierta de cuero, de Aguilar, y veo que la edición primorosa que ha hecho ahora Jesús Egido, en Reino de Cordelia, acaba de cumplir una cuarta edición.

