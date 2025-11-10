Llevo siempre de equipaje 'Poeta en Nueva York', de Lorca. Es una compañía infinita el libro, y es una vitamina celeste. Fue para mí un deslumbramiento de juventud el Lorca del alto voltaje metafórico y estupefaciente, y no me he repuesto nunca de ... su vitalidad nutricia. Obviamente, durante años, he reunido ediciones diversas de 'Poeta en Nueva York', y así se ha ido concretando en mi vida una antología modesta, pero suficiente, de un libro que es más bien un océano. De mi padre heredé, hace siglos, la edición de la obra completa de Lorca, en papel biblia y cubierta de cuero, de Aguilar, y veo que la edición primorosa que ha hecho ahora Jesús Egido, en Reino de Cordelia, acaba de cumplir una cuarta edición.

Me gusta que la poesía tenga éxito. Me gusta que libros como éste, que casi están más allá del libro, prosperen. La edición de Reino de Cordelia es una artesanía exquisita donde se ata el poemario con unas ilustraciones de Fernando de Vicente, más unos párrafos espigados de la correspondencia de Lorca, que dan clima y contexto a cada poema, como un pie de verso en largo, como una nota íntima de Federico, en aquellos años, que de pronto haya volado hasta el libro, para ensanchar de curiosidades las páginas asombrosas. De modo que Lorca escribe un poema, y en esa página se incluye además la anotación íntima, de viajero, que igual alude a una moda de aquella temporada o consigna los desvelos de dinero del autor. A cada rato va Lorca y escribe de nuevo 'Poeta en Nueva York', yo diría, porque sale una edición nueva, con un búcaro de estudios más o menos esclarecedores, y el preceptivo cambio de cuerpo de letra, que compone otra escultura del verso ya conocido.

Ahora, Reino de Cordelia ha logrado un objeto bello y definitivo, donde se inaugura lo infalible de siempre: el aullido de la belleza y el terremoto de la soledad, y la noche del corazón sitiado. Donde la modernidad tiene siglos. Claro regalo extremo para los devotos de 'Poeta en Nueva York', esa droga del idioma, ese edén de la euforia del lenguaje, donde el universo puede incluirse en un diamante, según quisiera Juan Ramón para la poesía eterna.