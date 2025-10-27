Suscríbete a
Ladrón de Fuego

El linaje ardiente de Plath

Dejó una obra que ilumina la fragilidad que somos. Y con ella, un ramo de poetas de ardiente linaje

Ángel Antonio Herrera

En la poesía de Sylvia Plath siempre hay un fondo de deshora, una lámpara que está encendida a orillas de la muerte. Me sirve para ella aquello de Huidobro: «Los verdaderos poemas son incendios». Porque la lectura de Plath es un viaje a lo abrasivo, ... un rumbo por las incertidumbres de la existencia al límite. No está la muerte en su obra como un final absoluto sino como una frontera desde donde verle a la vida «la luz del fondo». Llega a ensayar en el desmayo un modo de resucitarse, y en el dolor una manera del conocimiento, acaso la única manera del conocimiento. Por ahí podemos encontrarle a Plath un parentesco con otra poeta de iluminación abismal, Alejandra Pizarnik, en cuyos versos también se aloja la curiosidad por la muerte y la imposibilidad de la palabra como refugio absolutísimo. En ninguna de las dos se ultima el misterio. En ambas se abren y se cierran universos poéticos donde el silencio ocupa tanta jerarquía como el aullido.

