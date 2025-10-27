En la poesía de Sylvia Plath siempre hay un fondo de deshora, una lámpara que está encendida a orillas de la muerte. Me sirve para ella aquello de Huidobro: «Los verdaderos poemas son incendios». Porque la lectura de Plath es un viaje a lo abrasivo, ... un rumbo por las incertidumbres de la existencia al límite. No está la muerte en su obra como un final absoluto sino como una frontera desde donde verle a la vida «la luz del fondo». Llega a ensayar en el desmayo un modo de resucitarse, y en el dolor una manera del conocimiento, acaso la única manera del conocimiento. Por ahí podemos encontrarle a Plath un parentesco con otra poeta de iluminación abismal, Alejandra Pizarnik, en cuyos versos también se aloja la curiosidad por la muerte y la imposibilidad de la palabra como refugio absolutísimo. En ninguna de las dos se ultima el misterio. En ambas se abren y se cierran universos poéticos donde el silencio ocupa tanta jerarquía como el aullido.

También se vislumbra un común linaje de Plath con Anne Sexton, o con Emily Dickinson, si apuramos, y desde luego, ya más recientemente, con Adrienne Rich, o con Sharon Olds. Quiero decir que el escalofrío y el abecedario de la poesía de Plath se repite en otras mujeres, que difieren a menudo, eso sí, en mirada o temario escogido. Sexton también explora lo íntimo desde una crudeza inédita, aunque Plath prefiere la imagen poética del vértigo. Hay en Sexton una directa decantación de lo confesional que nunca se cumpliría en Plath, más proclive a viajar con la obsesión hasta firmamentos de lo mítico. Dickinson practica el ensimismamiento, y la reclusión, dos sitios de costumbre en Plath, mientras que Adrienne Rich, en temporadas no tan remotas, retoma el ímpetu íntimo y lo ensancha hacia lo colectivo, haciendo de la poesía un barandal de lucha política y feminista. Sharon Olds, en cambio, heredó la valentía de Plath para abordar lo corporal y lo doméstico con crudeza, explorando sin miedo la sexualidad, la maternidad y las discordias familiares. Plath, de cuyo nacimiento hoy cumplimos 93 años, dejó una obra que ilumina la fragilidad que somos. Y con ella, un ramo de poetas de ardiente linaje.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Poesía

Muerte