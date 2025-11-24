Suscríbete a
lADRÓN DE FUEGO

Cyrus, santa del cataclismo

Tiene la emoción que aúlla, la hermosura dorada de lo que va ardiendo

El linaje ardiente de Plath

Miley Cyrus
Miley Cyrus De San Bernardo
Ángel Antonio Herrera

Escribo en el cumpleaños de Miley Cyrus, y así este texto es un regalo y un recordatorio, pero regalo y recordatorio que me hago más bien a mí mismo, porque tengo a esta chavala de musa fija desde que me embelesó en la interpretación ... de 'Flowers', celebrando el Grammy que le dieron. Me gusta entre mucho y muchísimo. No necesita excusas de primicia, Miley Cyrus, para una glosa, pero ahora la tenemos, bajo el eco del éxito sin gran éxito de su disco último, 'Something Beautiful', que es un prodigioso álbum de experimentación al que ella misma ha atado una película o algo así, entre el artefacto estético total y una reinvención del tráiler de cancionero. Está la apuesta lejos de lo consabido en ella, que es el pop revisado desde diversas desgarraduras, con lo que se empeña en conformarse con el triunfo del riesgo, que es el triunfo mayor.

