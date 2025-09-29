Suscríbete a
Colinas en Tarquinia

Estamos ante un libro cimero en la historia desigual de nuestra poesía más o menos reciente, que vuelve a las librerías en el 50 aniversario de su publicación

Ángel Antonio Herrera

'Sepulcro en Tarquinia', de Antonio Colinas, vuelve a las librerías en el 50 aniversario de su publicación. El regalo es iniciativa de Siruela, que ha cuajado con este gran poemario una bellísima artesanía inmemorial. Medio siglo contempla estas páginas, que ahora se nos ... antojan novedad, briosa novedad en pie, porque la poesía de Colinas no navega añeja, y el tiempo no ha vulnerado el fulgor de unos versos de misterio donde se legisla lo invisible, como sólo ocurre en las obras que sí perviven. Estamos ante un libro cimero en la historia desigual de nuestra poesía más o menos reciente. Lo fue, y lo es. Leí este poemario siendo muy joven, casi adolescente, y logró rápido en mí una vitamina interior, una droga benéfica, que llega hasta hoy. Como que lo he releído y no poco de toda aquella impresión mía se ha avivado, casi inaugural, entre la pasión por la partitura secreta y el hechizo de verse convocado «hacia una luz del fondo», donde el enigma da vueltas sobre sí mismo.

