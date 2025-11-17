Suscríbete a
Andros Lozano y Alberto Di Lolli, ganadores del VI premio de Periodismo David Gistau por sus reportajes sobre la crisis de los cayucos

Reciben el galardón por 'Viaje al epicentro del gran éxodo de los cayucos', publicado en 'El Mundo'

Andros Lozano, ganador del VI premio de Periodismo David Gistau
Andros Lozano, ganador del VI premio de Periodismo David Gistau ABC

ABC

Madrid

El periodista Andros Lozano y el reportero gráfico Alberto Di Lolli han ganado el VI premio de Periodismo David Gistau por la serie de reportajes 'Viaje al epicentro del gran éxodo de los cayucos', publicada en el suplemento 'Crónica' de 'El Mundo'. ... El jurado ha decidido otorgar, por unanimidad, el premio «por la solidez de su mirada y la forma en la que consigue iluminar un asunto complejo y de alto valor informativo real en un tema de máxima trascendencia social con humanidad sin sensiblería, cercanía, honestidad, y sin rehuir la incomodidad». La serie de tres reportajes cuenta «la realidad de los que ya han partido, de los que han desaparecido en naufragios y, también, de los que están preparando su salida a España».

