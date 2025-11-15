Alfonso J. Ussía: «Madrid es el lugar donde cicatrizan las heridas»

Como el París de Balzac, el Madrid de Alfonso J. Ussía no acaba nunca. Se despliega, en taxi o andando, cual comedia humana, desde Cea Bermúdez a Castellana; de Lavapiés a Tetuán; del portal de Agustín de Foxá al edificio de los Panero; ... de la esquina donde nació Garci al portal de Espíritu Santo donde Enrique Urquijo apareció sin vida. Ussía todo lo recuerda. El suyo es un Madrid aporreado y hermoso al que saca brillo en las páginas de 'Bajo cielo' (Círculo de Tiza), un libro de crónicas que sirve de excusa a un periodista y un cámara para recorrer junto a él una ciudad que conoce como la palma de su mano .

Tanto en el libro como en la distancia corta, Alfonso J. Ussía blasona literatura. Es un paseante voraz que se lleva la vida a la boca como Bovary el arsénico a los labios. «Yo no soy un escritor de ficción al uso. No sé inventarme una historia desde cero: necesito tocar el sitio, verlo, leerlo. Eso se convierte en materia prima de mi prosa. Todos los recuerdos se construyen para algo: para escribirlos, contarlos y conectar con la gente, desde lo universal de las cosas pequeñas —un concierto, un paseo, el clima, el olor de una tapa, una tortilla—. Al final, esas pequeñas cosas nos hacen sentir vivos en un texto».

Sala Galileo

El recorrido comienza en la sala de conciertos donde cantaron a pelo, sin artificio alguno, artistas Carlos Chaouen. «En mil metros, en cuatro manzanas de Madrid, pueden caber un montón de episodios vitales», dice Ussía, con un cigarrillo en la mano. «Madrid es el escenario de nuestra historia». Da la última calada y se pone en marcha. «En todas mis novelas, Madrid es un personaje fundamental: ya sea Antonio Vega en 'Vatio'; los maquis en 'Cuento del Norte'; aparece en 'El puente de los suicidas' o también en 'Borroka'. Es el lugar donde cicatrizan las heridas», explica mientras sube las escaleras en dirección a un oscuro habitáculo forrado de pegatinas. Al final del pasillo, un letrero de neón parpadea. «Mucha mierda» se lee, en color rosa.

«He sido muy feliz aquí, en el camerino original de Galileo Galilei. Esto era una fábrica de sueños. Madrid es una estación de tren a la que todo el mundo llega desde hace doscientos años. Antes venían de Palencia; ahora de Colombia, México o Estados Unidos. Todos somos nuevos madrileños, y todos queremos enseñar lo nuestro», hace una pausa y sonríe, mientras baja las escaleras. «Aquí vi a Antonio Vega cantando 'Lucha de gigantes' a pelo. Momentos así se te quedan para siempre. Por eso este lugar es tan especial».

Menéndez Pelayo con Ibiza

En las páginas de 'Bajo cielo' Ussía sutura imágenes, crea costurones de belleza. «Madrid es una ciudad donde se viene a triunfar o a fracasar, pero siempre a intentarlo. La tradición es enorme: flamenco, toros, literatura. Pero Madrid es canalla: no te deja triunfar fácilmente. La competencia es feroz. Hay muchísimo más fracaso que éxito, pero ese fracaso genera algo muy poético», cuenta, sentado junto a una nevera de la sala Galileo donde ya no quedan cervezas. Es preciso bajar a la barra por una antes de coger un taxi en dirección Retiro.

«Madrid es escenario de artistas que vinieron a triunfar: fotógrafos, pintores, escritores. Tú podrías ser camarón de la isla que si no pisabas Madrid no te habías comido el mundo. Vargas Llosa empezó aquí su obra… Es una ciudad callejera, respeta la libertad ajena. Nadie aquí pregunta de dónde vienes, sino a dónde quieres llegar». Es más, añade Ussía: «Llevamos cientos de años en esto: desde el Umbral del café. Gijón. Y mucho antes: Galdós, Baroja… todos esos escritores para quienes Madrid fue su casa. Daba igual que Baroja viniera del norte, de Gipuzkoa, o que Pérez Galdós llegara de las Islas, de Tenerife, de Canarias: venían aquí para que esta ciudad fuese el escenario de su vida».

Tras el último sorbo, salimos, rumbo al paso de cebra y, ahora sí, subimos a un taxi en dirección Menéndez Pelayo con Ibiza. La idea del arraigo, de la pertenencia y el lugar de paso copan la conversación. De Madrid se es, lo dice el propio Ussía, nacido en la villa, descendiente del Muñoz Seca del Puerto de Santa María, el Ussía de San Sebastián y Llodio, los Hornedo de Santander y Comillas y los Muguiro de Navarra. «Podría decir que tengo un veinticinco por ciento del sur y un setenta y cinco por ciento del norte, lo que viene a ser un ADN cien por cien madrileño».

El Madrid de los Panero

El libro se organiza en tres bloques: 'La ciudad que se pierde', con crónicas centradas en bares tradicionales, rutinas que desaparecen y espacios del Madrid antiguo; 'La ciudad que se estrena', dedicada a los cambios recientes: nuevos negocios, migraciones, pisos turísticos, azoteas y transformaciones urbanas y 'La ciudad de los mil pueblos', que reúne textos sobre barrios específicos —Salesas, Vallecas, Retiro, Tetuán, Villaverde o Little Caracas. Un prólogo de Andrés Calamaro y un epílogo de José F. Peláez encuadernan una mirada única que esta conversación no puede sintetizar, pero sí apurar con un buen vaso de cerveza y unos cuantos cigarrillos entre calle y calle.

Tras dejar atrás la casa de Agustín de Foxá y el local 'El Pirulo', frente a una placa que atestigua el paso de Leopoldo Panero y su familia por ese portal, Alfonso J. Ussía alza la mano: «Esto fue territorio de Michi. Suya es una máxima que comparte con mi padre, y que él me enseñó desde niño: en la vida se puede ser todo menos un coñazo». Ussía ríe y camina ahora en dirección a la calle Narváez. «Este es el Madrid de los Panero: Michi, el escritor sin obra. Él vivía leyendo, fumando, paseando por el Retiro. Para él escribir era una pretensión Y algo de razón tenía. La literatura de sobremesa, la efímera, la que se cuenta con una copa».Cuesta abajo, rumbo al número 68 de la calle Narváez, Alfonso J Ussía promete llevarnos a comer la mejor ensaladilla de toda la ciudad. Acodado en la barra del Rafa, Alfonso J. Ussía sirve desde una fuente en dos otros platos. Se reserva la ración más pequeña y aguarda hasta que demos cuenta de la porción. «Os lo dije. En ningún otro sitio vais a comer algo así». Así es Ussía, un Balzac exquisito y sonriente, un escritor en estado de gracia y un cronista aventajado que saca a pasear atado del cuello al novelista que lleva dentro.