ENTREVISTA

Alfonso J. Ussía: «Madrid es el lugar donde cicatrizan las heridas»

El escritor y columnista de ABC, que publica el libro 'Bajo cielo' (Círculo de Tiza), recorre la ciudad para contar sus secretos

Alfonso J. Ussía recibe el IX Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Becerril: «La memoria democrática padece de un alzhéimer institucional que asusta»

El escritor y columnista de ABC, Alfonso J. Ussía.
El escritor y columnista de ABC, Alfonso J. Ussía. PABLO GINÉS RIVERO
Karina Sainz Borgo

Karina Sainz Borgo

Madrid

Como el París de Balzac, el Madrid de Alfonso J. Ussía no acaba nunca. Se despliega, en taxi o andando, cual comedia humana, desde Cea Bermúdez a Castellana; de Lavapiés a Tetuán; del portal de Agustín de Foxá al edificio de los Panero; ... de la esquina donde nació Garci al portal de Espíritu Santo donde Enrique Urquijo apareció sin vida. Ussía todo lo recuerda. El suyo es un Madrid aporreado y hermoso al que saca brillo en las páginas de 'Bajo cielo' (Círculo de Tiza), un libro de crónicas que sirve de excusa a un periodista y un cámara para recorrer junto a él una ciudad que conoce como la palma de su mano .

