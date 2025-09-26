Ágora Cultura arranca con la exigencia de implementar leyes para la protección a todas las culturas

Alexandra Xanthaki es griega, pero vive y trabaja en Londres. Ha experimentado de primera mano lo que es ser de una cultura desplazada del centro de la opinión pública y, por ello, de la necesidad de proteger no sólo cualquier cultura nacional, sino todas ... las minoritarias o tangenciales que suceden al mismo tiempo en cualquier país. Esta experiencia le ha servido para ser, desde el año 2021, la relatora especial de las Naciones Unidas en derechos culturales, un trabajo que la ha llevado por todo el mundo certificando que es imprescindible un trabajo global que proteja todas las culturas, permitiendo el acceso y la participación universal en cualquier discusión pública. «Hay que definir muy bien qué son los derechos culturales para que se entienda que no es la defensa nacionalista, incluso chovinista de una cultura nacional, sino la defensa de todas y cada una de las culturas que conviven en todos los países», aseguró Xanthaki.

Esta especialista en derechos humanos fue la encargada de inaugurar Ágora Cultura, un certamen que durante una semana reunirá a gestores, creadores, instituciones privadas y expertos para hablar de los retos del mundo de la cultura en los próximos años. Acompañada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, Xanthaki enfatizó la necesidad de «implementar» las políticas de defensa y protección de los derechos culturales, pidiendo que todo lo que se discuta en estas ponencias no quede como charlatanería de unas élites sin repercusiones reales, sino que se implemente en políticas concretas. «No queremos ser una voz, sino un motor de cambio. Hemos de conseguir que la cultura no sea un discurso vacío, sino una política con presupuestos», añadió.

La relatora especial de la ONU en derechos culturales aseguró que la discusión es ahora más relevante que nunca, «en un tiempo en que han crecido los populismos, la polarización y donde se permiten, incluso se celebran, las desigualdades». Según sentenció, vivimos en un momento crítico en que los artistas se autocensuran, las exposiciones se cancelan si no comparten una visión afín al discurso oficial y donde las subvenciones en cultura se recortan reduciendo el número de voces críticas o personales en la discusión pública. «Muchos países creen que cultura es sólo la cultura del Estado. Los derechos culturales hablan de proteger, promocionar y habilitar la cultura en todas sus variantes, así como asegurar el acceso y la participación efectiva de todos permitiendo a las personas expresarse tanto de forma individual como colectiva»

Xanthaki insistió en que la universalidad de la cultura sólo llegará a través de la diversidad. «Y los Estados han de saber que la cultura se mueve, evoluciona, no es un departamento estanco y han de estar preparados para reflejar estos cambios. Cuando yo nací, la cultura tradicional de la mujer me identicaba únicamente con ser madre y ahora ser madre es una elección, no una constitución de mi identidad. Las culturas evolucionan y los estados tienen que apoyar esta evolución», afirmó.

La relatora especial de la ONU aseguró que en Inglaterra, cuando viaja por las carreteras fuera de Londres, se encuentra con numerosas banderas de San Jorge, que en los últimos años se ha relacionado con la xenofobia, la división populista y la protesta contra la inmigración. «Cuando lo veo siempre me pregunto qué dice de mí como migrante, si seré siempre una ciudadana de segunda por ser griega. Es en estas cosas que el Estado tienen que intervenir y las comunidades locales luchar para que todas las voces puedan ser oídas».

Por todo ello, Xanthaki insistió en la absoluta necesidad en que la cultura forme parte de la próxima Agenda 2040. «Hasta ahora se ha hablado del desarrollo económico, medioambiental y social, apartando de la mesa a la cultura, lo que es extraño, pues la cultura es imprescindible para imaginar cualquier futuro». También tuvo tiempo de hablar de la Inteligencia Artificial y los retos que abre. «Sólo las corporaciones tecnológicas transnacionales hablan de las maravillas de la IA porque ellas hablan desde el dinero que les permitirá ganar. Hemos de superar una idea utilitaria de la cultura y proteger a sus creadores. La IA puede dañar la creatividad y la privacidad. Sólo si la IA está controlada por individuos para individuos será una herramienta adecuada. El arte nos hace pensar, nos emociona, nos provoca o simplemente es hermoso y es algo que merece la pena proteger del saqueo», aseguró.

Un plan de derechos culturales discutido

La jornada inaugural del Ágora Cívica, antesala del Mondiacult de la Unesco que se celebra la próxima semana, también incluyó una nueva presentación del Plan de Derechos Culturales que el ministerio de Cultura ya desplegó en julio con críticas de diferentes comunidades. En total, incluye 146 medidas específicas, 100 de ellas ya implementadas en esta legislatura, para conseguir el acceso, la participación y la protección de todas las culturas. «Las políticas culturales siempre han hablado de acceso, pero nosotros creemos que también es importante asegurar la participación activa de todos los ciudadanos y la apertura a la creación por parte de todo el mundo», aseguró Ernest Urtasun, ministro de Cultura.

Noticia Relacionada La falta de concreción del plan de derechos culturales de Urtasun irrita a las comunidades del PP Jaime G. Mora Madrid asegura que no piensa colaborar en la redacción del plan y Andalucía afea al ministro el reparto de otros 20 millones a Barcelona

Estas medidas, consensuadas a partir de la consulta con 300 agentes culturales y más de 1.000 personas en un llamamiento ciudadano en internet, desarrollan cinco puntos. El primero, garantizar el acceso cultural. El segundo, que la cultura aborde retos contemporáneos como la igualdad de género, la diversidad lingüística, la interconexión territorial, la sostenibilidad, el clima, y la salud, tanto física como mental. La tercera, proteger la sostenibilidad del ecosistema cultural. Cuarto, consolidar los derechos culturales como marco de acción pública. Y, por último, organizar el ministerio de Cultura según los parámetros descritos en el plan. «Hemos querido poner al día las políticas culturales. Por ejemplo, hemos abierto ahora el bono cultural no sólo al acceso de los jóvenes a la cultura, sino también a la creación. Así, ahora el bono también puede servir para comprar un instrumento o recibir clases de música», concluyó Urtasun.