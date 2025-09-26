Suscríbete a
ABC Cultural
En directo
Netanyahu carga contra la oleada de países que han reconocido Palestina

Ágora Cultura arranca con la exigencia de implementar leyes para la protección a todas las culturas

Alexandra Xanthaki, relatora especial de las Naciones Unidas en derechos culturales, fue la encargada de abrir unas jornadas centradas en la sociedad civil que quieren completar la reunión de ministros de cultura de Mondiacult

Las políticas culturales globales a examen en busca de entrar en la nueva agenda 2030

Alexandra Xanthaki
Alexandra Xanthaki efe

Carlos Sala

Barcelona

Alexandra Xanthaki es griega, pero vive y trabaja en Londres. Ha experimentado de primera mano lo que es ser de una cultura desplazada del centro de la opinión pública y, por ello, de la necesidad de proteger no sólo cualquier cultura nacional, sino todas ... las minoritarias o tangenciales que suceden al mismo tiempo en cualquier país. Esta experiencia le ha servido para ser, desde el año 2021, la relatora especial de las Naciones Unidas en derechos culturales, un trabajo que la ha llevado por todo el mundo certificando que es imprescindible un trabajo global que proteja todas las culturas, permitiendo el acceso y la participación universal en cualquier discusión pública. «Hay que definir muy bien qué son los derechos culturales para que se entienda que no es la defensa nacionalista, incluso chovinista de una cultura nacional, sino la defensa de todas y cada una de las culturas que conviven en todos los países», aseguró Xanthaki.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app